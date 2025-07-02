https://ria.ru/20250702/magnitnye-buri-v-iyule-2026664796.html

Магнитные бури в июле 2025: прогноз и график на месяц

Магнитные бури в июле 2025: расписание на месяц по дням и часам

Магнитные бури в июле 2025: прогноз и график на месяц

Календарь магнитных бурь позволяет оценить вероятность возникновения геомагнитных возмущений в конкретные дни. Расписание этих явлений по дням и часам дает... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:05:00+03:00

2025-07-02T11:05:00+03:00

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Календарь магнитных бурь позволяет оценить вероятность возникновения геомагнитных возмущений в конкретные дни. Расписание этих явлений по дням и часам дает наглядное представление о геомагнитной обстановке. Когда ожидаются магнитные бури в июле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях — в материале РИА Новости.Магнитные бури в июлеВ июле ожидается два периода повышенной геомагнитной активности. В это время магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут ощутимо сказаться на работе электроники, спутниковой навигации и на самочувствии метеочувствительных людей.Мониторинг солнечной активности позволяет заранее узнать о вероятных геомагнитных возмущениях. Рекомендуется отслеживать специализированные сайты и приложения, предоставляющие информацию о геомагнитной обстановке в режиме реального времени.Расписание магнитных бурь на июль по дням и часамКалендарь магнитных бурь составляют на основе данных космических обсерваторий. Расписание включает даты, время начала и прогнозируемую интенсивность бури. Связь между солнечной активностью и магнитными бурями очевидна: чем больше вспышек на Солнце, тем выше вероятность геомагнитных возмущений.Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в июле слабые волнения в магнитосфере Земли. Геомагнитная обстановка в середине лета будет преимущественно стабильной. Однако прогноз формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.График магнитных бурь на июль по городамПредварительный график магнитных бурь на июль 2025 года отображает колебания геомагнитного поля во времени. Он актуален для Москвы и других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие). В июле 2025 года значение магнитных бурь не превысит уровня G1.

https://ria.ru/20250701/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html

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