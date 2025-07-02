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Магнитные бури в июле 2025: расписание на месяц по дням и часам
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11:05 02.07.2025 (обновлено: 14:26 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/magnitnye-buri-v-iyule-2026664796.html
Магнитные бури в июле 2025: прогноз и график на месяц
Магнитные бури в июле 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в июле 2025: прогноз и график на месяц
Календарь магнитных бурь позволяет оценить вероятность возникновения геомагнитных возмущений в конкретные дни. Расписание этих явлений по дням и часам дает... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:05:00+03:00
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Календарь магнитных бурь позволяет оценить вероятность возникновения геомагнитных возмущений в конкретные дни. Расписание этих явлений по дням и часам дает наглядное представление о геомагнитной обстановке. Когда ожидаются магнитные бури в июле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях — в материале РИА Новости.Магнитные бури в июлеВ июле ожидается два периода повышенной геомагнитной активности. В это время магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут ощутимо сказаться на работе электроники, спутниковой навигации и на самочувствии метеочувствительных людей.Мониторинг солнечной активности позволяет заранее узнать о вероятных геомагнитных возмущениях. Рекомендуется отслеживать специализированные сайты и приложения, предоставляющие информацию о геомагнитной обстановке в режиме реального времени.Расписание магнитных бурь на июль по дням и часамКалендарь магнитных бурь составляют на основе данных космических обсерваторий. Расписание включает даты, время начала и прогнозируемую интенсивность бури. Связь между солнечной активностью и магнитными бурями очевидна: чем больше вспышек на Солнце, тем выше вероятность геомагнитных возмущений.Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в июле слабые волнения в магнитосфере Земли. Геомагнитная обстановка в середине лета будет преимущественно стабильной. Однако прогноз формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.График магнитных бурь на июль по городамПредварительный график магнитных бурь на июль 2025 года отображает колебания геомагнитного поля во времени. Он актуален для Москвы и других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие). В июле 2025 года значение магнитных бурь не превысит уровня G1.
https://ria.ru/20250701/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, москва, санкт-петербург
Космос - РИА Наука, Земля, Москва, Санкт-Петербург

Магнитные бури в июле 2025: прогноз и график на месяц

© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© NASA / GSFC/TRACE
Вспышка на солнце. Архивное фото
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Оглавление
Календарь магнитных бурь позволяет оценить вероятность возникновения геомагнитных возмущений в конкретные дни. Расписание этих явлений по дням и часам дает наглядное представление о геомагнитной обстановке. Когда ожидаются магнитные бури в июле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях — в материале РИА Новости.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
1 июля, 12:25

Магнитные бури в июле

В июле ожидается два периода повышенной геомагнитной активности. В это время магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут ощутимо сказаться на работе электроники, спутниковой навигации и на самочувствии метеочувствительных людей.
Мониторинг солнечной активности позволяет заранее узнать о вероятных геомагнитных возмущениях. Рекомендуется отслеживать специализированные сайты и приложения, предоставляющие информацию о геомагнитной обстановке в режиме реального времени.
Как вызвать скоруюКак вызвать скорую

Расписание магнитных бурь на июль по дням и часам

Календарь магнитных бурь составляют на основе данных космических обсерваторий. Расписание включает даты, время начала и прогнозируемую интенсивность бури. Связь между солнечной активностью и магнитными бурями очевидна: чем больше вспышек на Солнце, тем выше вероятность геомагнитных возмущений.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле
11 июня, 09:51
Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в июле слабые волнения в магнитосфере Земли.
Расписание магнитных бурь на июль по дням и часам
Расписание магнитных бурь на июль по дням и часам - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Расписание магнитных бурь на июль по дням и часам
Геомагнитная обстановка в середине лета будет преимущественно стабильной. Однако прогноз формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.
  • Начало магнитных бурь в июле 2025 года ожидается 10-11 числа (Kp5).
  • Повышенная геомагнитная активность будет также наблюдаться 7, 12 и 13, 21 июля.
  • В этот период возможна активизация до Kp4 — возбужденная магнитосфера.

График магнитных бурь на июль по городам

Предварительный график магнитных бурь на июль 2025 года отображает колебания геомагнитного поля во времени. Он актуален для Москвы и других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие).
График магнитных бурь
График магнитных бурь - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
График магнитных бурь
В июле 2025 года значение магнитных бурь не превысит уровня G1.
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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