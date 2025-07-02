https://ria.ru/20250702/magate-2026634906.html

МАГАТЭ заявило о повреждении автомобилей у пруда-охладителя ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о повреждении автомобилей у пруда-охладителя ЗАЭС - РИА Новости, 02.07.2025

МАГАТЭ заявило о повреждении автомобилей у пруда-охладителя ЗАЭС

МАГАТЭ проинформировано, что на прошлой неделе при атаке беспилотников было повреждено несколько автомобилей у пруда-охладителя Запорожской АЭС, говорится в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T00:15:00+03:00

2025-07-02T00:15:00+03:00

2025-07-02T02:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МАГАТЭ проинформировано, что на прошлой неделе при атаке беспилотников было повреждено несколько автомобилей у пруда-охладителя Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации. Пресс-служба ЗАЭС 27 июня сообщила, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, сотрудники смогли вовремя укрыться и не пострадали, поврежден служебный автомобиль. "Команды МАГАТЭ на Запорожской АЭС были проинформированы об атаке беспилотников, в результате которых на прошлой неделе были повреждены несколько транспортных средств у пруда-охладителя этого объекта", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ. Организация отметила, что на ЗАЭС ей заявили, что в атаке было задействовано шесть беспилотников, один из которых врезался в переднюю часть грузовика, ряд других автомобилей также получили повреждения. Кроме того, международному агентству сообщили, что спустя час в этом районе упал другой беспилотник, вызвав возгорание растительности.Гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси заявил, что если информация об этом нападении подтвердится, то речь будет идти о "совершенно неприемлемой атаке" вблизи крупной АЭС, указано в документе. По словам Гросси, подобные нападения должны "немедленно прекратиться". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250630/zaes-2026331694.html

https://ria.ru/20250627/stantsiya-2025754126.html

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энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, днепр (река)