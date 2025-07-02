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Биография Патриса Лумумбы

Биография Патриса Лумумбы - РИА Новости, 02.07.2025

Биография Патриса Лумумбы

Государственный и политический деятель Конго Патрис Эмери Лумумба (Patrice Hemery Lumumba) родился 2 июля 1925 года в деревне Оналуа провинции Касаи, входившей... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:06:00+03:00

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Государственный и политический деятель Конго Патрис Эмери Лумумба (Patrice Hemery Lumumba) родился 2 июля 1925 года в деревне Оналуа провинции Касаи, входившей на тот момент в состав Бельгийского Конго (ныне Демократическая Республика Конго) в бедной фермерской семье.В 1936 году был отдан в католическую миссионерскую школу. В те времена в большинстве миссионерских школ основной задачей было подготовить воспитанника к ручному труду и только один час в день отводился на изучение книг. Однако учителя, заметив тягу мальчика к знаниям и его способности в обучении, давали ему дополнительную литературу для чтения. В возрасте 13 лет Лумумба перешел в протестантскую школу, где поступил на курсы по подготовке фельдшеров. В 18 лет, за год до окончания обучения, ему пришлось оставить школу.Оставшись без диплома, Лумумба устроился в контору горнопромышленного общества в городке Кинду, позднее работал помощником медсестры в Альбертвиле (ныне Калима), где заочно окончил школу железнодорожного движения.В 1944 году Лумумба отправился в Стэнливиль (ныне Кисангани), где устроился на работу почтовым служащим. Однако жил будущий политический деятель за чертой города – в поселке Мангобо, расположенном неподалеку. Там он посещал публичную библиотеку, где самостоятельно изучал философию, политическую экономию, историю. Для повышения грамотности Лумумба прошел заочные курсы французского языка, а также выучил несколько конголезских языков. Впоследствии политик мог говорить на пяти языках: тетеле, лингале, французском, суахили и чилубе; он начал писать эссе и стихи для конголезских журналов.К этому же периоду жизни Лумумбы относилось его сближение с другими évolués – африканцами, получившими начальное или среднее образование и интегрированными в колониальное общество. На собраниях обсуждались проблемы культуры, международной политики, вопросы дальнейшего развития колонии.В 1946 году Лумумба приехал в столицу колонии Леопольдвиль (ныне Киншаса) и поступил в школу почтовых служащих, которую окончил через год. Служил в качестве почтового служащего сначала в Леопольдвиле, а затем в 1950 году был переведен в Стэнливиль, где занял позицию бухгалтера в почтовом отделении.Во второй половине 1940-х – 1950-х годов на африканском континенте стремительно набирало силу движение за независимость колоний. Не остался в стороне от этого процесса Патрис Лумумба. Он активно включился в общественно-политическую жизнь страны: работал в публичной библиотеке в качестве волонтера, организовал клуб для почтовых работников, позже возглавил Ассоциацию конголезского персонала Восточной провинции, которая не входила, в отличие от других организаций, ни в одну из бельгийских федераций профсоюзов. Он также продолжил сотрудничать с прессой, на страницах которой выходили его передовицы и стихи.В 1955 году Лумумба вступил в бельгийскую Либеральную партию, выступал за развитие партнерских отношений между африканцами и европейцами. В этом же году он был представлен бельгийскому королю Бодуэну I, совершавшему трехнедельную поездку по Конго. Лумумба произвел на монарха впечатление и спустя год в числе группы конголезцев был приглашен в ознакомительную поездку по Бельгии. Однако по возвращении из Брюсселя Патрис Лумумба был арестован по обвинению в незаконном присвоении денег из почтового отделения. Он настаивал на своей невиновности, но был осужден и приговорен к двум годам тюремного заключения, которые позже были сокращены до 11 месяцев.В 1957 году Лумумба вернулся в Леопольдвиль и устроился продавцом в бельгийскую компанию Polar Beer. За время своего заключения он пересмотрел свои взгляды на возможность создать государство бельгийцев и конголезцев и пришел к убеждению, что единственный путь к справедливости для конголезского народа – это полное отделение от Бельгии и создание независимого африканского государства.В 1958 году Лумумба стал одним из основателей и председателем общенациональной партии "Национальное движение Конго", которая ставила своей целью добиться немедленного предоставления независимости Конго, без каких-либо условий со стороны метрополии.В этом же году Лумумба возглавил делегацию Конго на конференции народов Африки в Аккре (Гана), где встретился с лидерами антиколониального движения со всего африканского континента, и стал членом постоянной организации, созданной конференцией.По мере увеличения числа конкурирующих политических партий, отстаивающих независимость Конго, по всей стране нарастала политическая нестабильность. В отличие от основных соперников, которые представляли интересы отдельных провинций и народностей, одной из главных целей Лумумбы было преодоление племенных разногласий и создание единой нации с организованной централизованной администрацией. В 1959 году в Стэнливиле после конференции "Национального движения Конго", на которой Лумумба выступил с речью, вспыхнули беспорядки, приведшие в гибели нескольких десятков человек. Колониальные власти арестовали политика и приговорили к шести месяцам тюремного заключения.В 1960 году бельгийское правительство созвало в Брюсселе конференцию "круглого стола" с участием делегаций конголезских партий и делегации вождей для обсуждения условий независимости Конго. Однако партия Лумумбы, к которой присоединилось большинство конголезских представителей, отказалась участвовать в мероприятии без своего председателя, после чего тот был освобожден и доставлен в Брюссель. Конференция согласовала 30 июня как дату провозглашения независимости Конго и проведение парламентских выборов в мае того же года.В мае 1960 года в Конго прошли первые парламентские выборы. Так как ни одна из партий не получила парламентского большинства (больше всех депутатских мандатов получила партия Лумумбы – 33 из 137), было принято решение сформировать коалиционное правительство. Первым президентом Конго стал Жозеф Касавубу, а пост премьер-министра занял Патрис Лумумба.Спустя несколько дней после объявления независимости Конго армия страны восстала против бельгийских солдат, все еще находившихся на территории страны, что привело к бельгийской военной интервенции. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, Моиз Чомбе, лидер сепаратистов в провинции Катанга, провозгласил ее независимость от Конго в июле 1960 года. После безрезультатных обращений к Организации Объединенных Наций, Соединенным Штатам Америки и Западу с просьбой помочь восстановить порядок в Конго и сохранить целостность страны Лумумба обратился за военной помощью к Советскому Союзу. Растущий раскол между Патрисом Лумумбой и Жозефом Касавубу по поводу путей выхода из кризиса, в конце концов, привел к отставке Лумумбы в сентябре 1960 года. Однако тот, в свою очередь, отстранил Касавубу от должности президента. Установившееся двоевластие привело к государственному перевороту, в результате которого Лумумба и Касавубу были свергнуты, а к власти пришел лидер конголезской армии полковник Жозеф Мобуту.В октябре 1960 года Лумумба был помещен под домашний арест в Леопольдвиле, из которого бежал в ночь с 27 на 28 ноября. Политик намеревался отправиться в Стэнливиль, где его сторонники еще сохраняли власть, однако 2 декабря был схвачен и арестован военными Мобуту. 17 января 1961 года Патрис Лумумба был доставлен в Катангу, где был убит сторонниками Чомбе.Убийство политика держалось в секрете в течение нескольких недель, однако слухи о его смерти распространились вскоре после того, как это произошло, и разожгли возмущение международной общественности. 13 февраля катангские власти официально заявили, что Лумумба сбежал из заключения, но был пойман и убит жителями одной из деревень. Это объяснение правительства было быстро оспорено, хотя потребовались десятилетия, чтобы все обстоятельства смерти Лумумбы стали достоянием общественности.Расследованием обстоятельств гибели Лумумбы занимались комиссия ООН, комиссия сената США, журналисты.Бельгия долгое время отрицала причастность к убийству, однако в 1999 году вышла книга бельгийского социолога Людо Де Витте "Убийство Лумумбы". Автор утверждал, что на основании документов, которые он обнаружил, приказ об убийстве отдали бельгийцы. Вскоре бывший глава национальной полиции республики Катанга Жерар Соете, после того как его имя стало известно благодаря книге Де Витте, признался в участии в преступлении и продемонстрировал останки тела Лумумбы – два зуба с золотыми коронками.В 2002 году в Бельгии было проведено парламентское расследование обстоятельств смерти Патриса Лумумбы. Согласно выводам комиссии, политика расстреляли катангийские солдаты под командованием бельгийских офицеров. После они закопали труп, но на следующий день выкопали, расчленили и растворили в кислоте, а останки сожгли. В том же году семье погибшего политического деятеля были принесены официальные извинения. В Брюсселе также было объявлено о создании "Фонда Патриса Лумумбы" "для содействия демократизации и преодоления последствий этнических и политических конфликтов в Демократической Республике Конго".В 2012 году Федеральная прокуратура Бельгии приняла к рассмотрению поданную годом ранее жалобу семьи Патриса Лумумбы, которая потребовала расследовать причастность бельгийских политиков и служащих к убийству политика. В июне 2025 года, после завершения расследования, обвинение было предъявлено единственному оставшемуся в живых человеку из десяти первоначально указанных в жалобе – бывшему бельгийскому дипломату Этьену Давиньону. Давиньон, которому сейчас 92 года, может стать первым должностным лицом в Бельгии, который предстанет перед правосудием за совершенное более чем шестьдесят лет назад убийство. Первые слушания по делу назначены на январь 2026 года. 20 июня 2022 года Бельгия вернула частицу останков Патриса Лумумбы его семье. 30 июня в Киншасе состоялась церемония захоронения гроба с зубом Лумумбы в специально выстроенном для этого мавзолее в центре столицы. Несмотря на недолгое пребывание у власти, Лумумба остается одним из самых известных деятелей африканского антиколониального движения.В 1961 году были опубликованы мемуары Лумумбы "Конго, моя страна". 22 февраля 1961 года Университету дружбы народов в Москве было присвоено имя Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы). В 1966 году Лумумба был официально провозглашен национальным героем Конго.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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