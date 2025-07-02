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В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/lugansk-2026735287.html
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин - РИА Новости, 02.07.2025
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:19:00+03:00
2025-07-02T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам в Луганске. В этот раз БПЛА атаковал магазин. Никто не пострадал", - сообщили в военной комендатуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
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луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин

В Луганске украинский беспилотник влетел в окно строительного магазина

© РИА новостиБеспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске
Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА новости
Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.
"ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам в Луганске. В этот раз БПЛА атаковал магазин. Никто не пострадал", - сообщили в военной комендатуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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