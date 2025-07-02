https://ria.ru/20250702/lugansk-2026735287.html

В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин

В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин - РИА Новости, 02.07.2025

В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин

Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:19:00+03:00

2025-07-02T14:19:00+03:00

2025-07-02T14:19:00+03:00

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луганск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам в Луганске. В этот раз БПЛА атаковал магазин. Никто не пострадал", - сообщили в военной комендатуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия