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В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин - РИА Новости, 02.07.2025
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:19:00+03:00
2025-07-02T14:19:00+03:00
2025-07-02T14:19:00+03:00
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам в Луганске. В этот раз БПЛА атаковал магазин. Никто не пострадал", - сообщили в военной комендатуре.
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луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
В Луганске украинский беспилотник влетел в окно строительного магазина