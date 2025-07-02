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Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами - РИА Новости, 02.07.2025
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Липецкая область
 
17:10 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/lipetsk-2026783922.html
Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами
Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами - РИА Новости, 02.07.2025
Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами
Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) вошли в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:10:00+03:00
2025-07-02T17:10:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
образование
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ЛИПЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) вошли в число победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты среди вузов", они получат свыше 39 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. ЛГПУ из этой суммы получит свыше 22 миллионов рублей, ЛГТУ – почти 17 миллионов. Средства направят на реализацию в 2025 и 2026 годах проектов комплексной программы молодежной политики, а также формирование экосистемы студенчества "ПРО формирование". Артамонов уточнил, что педуниверситет реализует 11 проектов. В их числе – фестиваль сказок, акции по популяризации семейного и молодежного чтения, культурного обмена с иностранными студентами. В списке проектов технического университета – развитие межвузовского сотрудничества, студенческих научных обществ и кластеров, организация семейного фестиваля. "Участие в грантовых конкурсах – возможность не только привлечь дополнительное финансирование, но и проверить авторов на умение предложить нужный проект, доказать его актуальность и довести до воплощения", – сказал Артамонов. Он добавил, что в текущем году почти 300 учебных заведений подали на конкурс в общей сложности около 3 тысяч проектных решений. Победителями стали 89 университетов.
https://ria.ru/20250630/polikliniki-2026325186.html
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липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Образование
Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами

ЛГПУ и ЛГТУ стали победителями конкурса "Росмолодежь. Гранты среди вузов"

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛГПУ и ЛГТУ вошли в число победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты среди вузов"
ЛГПУ и ЛГТУ вошли в число победителей конкурса Росмолодежь. Гранты среди вузов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
ЛГПУ и ЛГТУ вошли в число победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты среди вузов"
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ЛИПЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) вошли в число победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты среди вузов", они получат свыше 39 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
ЛГПУ из этой суммы получит свыше 22 миллионов рублей, ЛГТУ – почти 17 миллионов. Средства направят на реализацию в 2025 и 2026 годах проектов комплексной программы молодежной политики, а также формирование экосистемы студенчества "ПРО формирование".
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Артамонов уточнил, что педуниверситет реализует 11 проектов. В их числе – фестиваль сказок, акции по популяризации семейного и молодежного чтения, культурного обмена с иностранными студентами.
В списке проектов технического университета – развитие межвузовского сотрудничества, студенческих научных обществ и кластеров, организация семейного фестиваля.
"Участие в грантовых конкурсах – возможность не только привлечь дополнительное финансирование, но и проверить авторов на умение предложить нужный проект, доказать его актуальность и довести до воплощения", – сказал Артамонов.
Он добавил, что в текущем году почти 300 учебных заведений подали на конкурс в общей сложности около 3 тысяч проектных решений. Победителями стали 89 университетов.
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