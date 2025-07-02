https://ria.ru/20250702/lipetsk-2026783922.html

Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами

Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами - РИА Новости, 02.07.2025

Липецкие вузы получат около 39 млн рублей грантами

Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) вошли в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:10:00+03:00

2025-07-02T17:10:00+03:00

2025-07-02T17:10:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

образование

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ЛИПЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) вошли в число победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты среди вузов", они получат свыше 39 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. ЛГПУ из этой суммы получит свыше 22 миллионов рублей, ЛГТУ – почти 17 миллионов. Средства направят на реализацию в 2025 и 2026 годах проектов комплексной программы молодежной политики, а также формирование экосистемы студенчества "ПРО формирование". Артамонов уточнил, что педуниверситет реализует 11 проектов. В их числе – фестиваль сказок, акции по популяризации семейного и молодежного чтения, культурного обмена с иностранными студентами. В списке проектов технического университета – развитие межвузовского сотрудничества, студенческих научных обществ и кластеров, организация семейного фестиваля. "Участие в грантовых конкурсах – возможность не только привлечь дополнительное финансирование, но и проверить авторов на умение предложить нужный проект, доказать его актуальность и довести до воплощения", – сказал Артамонов. Он добавил, что в текущем году почти 300 учебных заведений подали на конкурс в общей сложности около 3 тысяч проектных решений. Победителями стали 89 университетов.

https://ria.ru/20250630/polikliniki-2026325186.html

https://ria.ru/20250623/lipetsk-2024823800.html

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липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование