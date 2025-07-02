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В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства - РИА Новости, 02.07.2025
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Религия
 
23:06 02.07.2025 (обновлено: 23:27 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/legoyda-2026836687.html
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства - РИА Новости, 02.07.2025
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
Лишение митрополита Онуфрия гражданства — политический акт с целью оказать давление на всю паству УПЦ, заявил председатель синодального отдела РПЦ по... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:06:00+03:00
2025-07-02T23:27:00+03:00
религия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
митрополит киевский и всея украины онуфрий
владимир легойда
украинская православная церковь
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Лишение митрополита Онуфрия гражданства — политический акт с целью оказать давление на всю паству УПЦ, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).&quot;Украинская власть продолжает давление на паству, духовенство и архиереев Украинской православной церкви — единственной канонической православной церкви в стране. Захваты храмов, преследования священнослужителей и мирян, выдворения, аресты и уголовные дела против архиереев — теперь к этому перечню добавилось еще и лишение гражданства предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Точная правовая оценка этого шага еще впереди, но уже сейчас можно уверенно констатировать, что лишение гражданства митрополита Онуфрия — не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины. Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской Церкви. Это продолжение гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины&quot;, - написал Легойда в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250702/zelenskij-2026797838.html
https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html
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русская православная церковь, ситуация вокруг упц, митрополит киевский и всея украины онуфрий, владимир легойда, украинская православная церковь
Религия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, Владимир Легойда, Украинская православная церковь
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства

Легойда назвал лишение предстоятеля УПЦ гражданства Украины политическим актом

© РИА Новости / СтрингерМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Лишение митрополита Онуфрия гражданства — политический акт с целью оказать давление на всю паству УПЦ, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Украине сравнили Зеленского с Иудой
Вчера, 18:15
«

"Украинская власть продолжает давление на паству, духовенство и архиереев Украинской православной церкви — единственной канонической православной церкви в стране. Захваты храмов, преследования священнослужителей и мирян, выдворения, аресты и уголовные дела против архиереев — теперь к этому перечню добавилось еще и лишение гражданства предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Точная правовая оценка этого шага еще впереди, но уже сейчас можно уверенно констатировать, что лишение гражданства митрополита Онуфрия — не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины. Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской Церкви. Это продолжение гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины", - написал Легойда в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение
Вчера, 18:42
 
РелигияРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийВладимир ЛегойдаУкраинская православная церковь
 
 
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