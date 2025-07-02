https://ria.ru/20250702/lechenie-2026671282.html

РКК выделит средства на лечение жителей Курской области

РКК выделит средства на лечение жителей Курской области - РИА Новости, 02.07.2025

РКК выделит средства на лечение жителей Курской области

Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:27:00+03:00

2025-07-02T10:27:00+03:00

2025-07-02T10:40:00+03:00

курская область

александр хинштейн

российский красный крест

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104250/34/1042503403_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_ce43679e5dd27b42e368530ffb53cf93.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе организации. "Российский Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов… Программа направлена на восстановление здоровья и психологического состояния курян и реализуется по запросу правительства Курской области", - говорится в сообщении. В РКК отметили, что отдых и лечение будут организованы для взрослых и семей с детьми, нуждающихся в восстановлении после пережитого стресса и травм. "Для нас крайне важно не просто оказать экстренную помощь пострадавшим, но и помочь людям восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Эти средства позволят сотням жителей Курской области, оказавшихся в чрезвычайно тяжелой ситуации, пройти санаторное лечение и получить профессиональную медицинскую и психологическую помощь в безопасных условиях. Мы понимаем, что пережитый стресс, потеря дома, ранения – это травмы, последствия которых нельзя устранить за один день. Поэтому мы считаем необходимым обеспечивать не только неотложную поддержку, но и длительную реабилитацию", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука. Он обратил внимание на то, что Российский Красный Крест тесно сотрудничает с администрацией региона, чтобы помощь была адресной и максимально эффективной, и продолжает работать над тем, чтобы никто из пострадавших не остался без внимания и заботы. Также, в РКК уточнили, что списки формируются администрацией Курской области на основе оценок нуждаемости и медицинских показаний, а особое внимание уделяется тем, кто перенес тяжелые ранения, потерял жилье или испытывает острые проблемы со здоровьем в результате обстрелов приграничных территорий. "Решение Российского Красного Креста направить 70 миллионов рублей на санаторно-курортную реабилитацию наших земляков, пострадавших от обстрелов, – это жизненно важная инициатива. Данная программа, запущенная по нашему запросу, – не разовая акция, а часть системной работы по поддержке населения в условиях ЧС. Благодарю РКК и партнеров за поддержку и неравнодушие!", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. В РКК отметили, что средства на организацию санаторно-курортного лечения жителей Курской области в 2025 году были выделены из Фонда подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста. "Решение о финансировании программы из средств национального сбора принято спецкомиссией по контролю за расходованием средств после проведения полного расчёта необходимой помощи жертвам террористической атаки на "Крокус сити холл", - уточнили в Российском Красном Кресте.

https://ria.ru/20250701/prigovor-2026597741.html

https://ria.ru/20250621/simonjan-2024509155.html

https://ria.ru/20241026/rkk-1980211037.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, александр хинштейн, российский красный крест, общество