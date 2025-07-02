https://ria.ru/20250702/lechenie-2026671282.html
РКК выделит средства на лечение жителей Курской области
РКК выделит средства на лечение жителей Курской области - РИА Новости, 02.07.2025
РКК выделит средства на лечение жителей Курской области
Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:27:00+03:00
2025-07-02T10:27:00+03:00
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курская область
александр хинштейн
российский красный крест
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе организации. "Российский Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов… Программа направлена на восстановление здоровья и психологического состояния курян и реализуется по запросу правительства Курской области", - говорится в сообщении. В РКК отметили, что отдых и лечение будут организованы для взрослых и семей с детьми, нуждающихся в восстановлении после пережитого стресса и травм. "Для нас крайне важно не просто оказать экстренную помощь пострадавшим, но и помочь людям восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Эти средства позволят сотням жителей Курской области, оказавшихся в чрезвычайно тяжелой ситуации, пройти санаторное лечение и получить профессиональную медицинскую и психологическую помощь в безопасных условиях. Мы понимаем, что пережитый стресс, потеря дома, ранения – это травмы, последствия которых нельзя устранить за один день. Поэтому мы считаем необходимым обеспечивать не только неотложную поддержку, но и длительную реабилитацию", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука. Он обратил внимание на то, что Российский Красный Крест тесно сотрудничает с администрацией региона, чтобы помощь была адресной и максимально эффективной, и продолжает работать над тем, чтобы никто из пострадавших не остался без внимания и заботы. Также, в РКК уточнили, что списки формируются администрацией Курской области на основе оценок нуждаемости и медицинских показаний, а особое внимание уделяется тем, кто перенес тяжелые ранения, потерял жилье или испытывает острые проблемы со здоровьем в результате обстрелов приграничных территорий. "Решение Российского Красного Креста направить 70 миллионов рублей на санаторно-курортную реабилитацию наших земляков, пострадавших от обстрелов, – это жизненно важная инициатива. Данная программа, запущенная по нашему запросу, – не разовая акция, а часть системной работы по поддержке населения в условиях ЧС. Благодарю РКК и партнеров за поддержку и неравнодушие!", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. В РКК отметили, что средства на организацию санаторно-курортного лечения жителей Курской области в 2025 году были выделены из Фонда подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста. "Решение о финансировании программы из средств национального сбора принято спецкомиссией по контролю за расходованием средств после проведения полного расчёта необходимой помощи жертвам террористической атаки на "Крокус сити холл", - уточнили в Российском Красном Кресте.
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https://ria.ru/20250621/simonjan-2024509155.html
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курская область, александр хинштейн, российский красный крест, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Российский Красный Крест, Общество
РКК выделит средства на лечение жителей Курской области
РКК выделит 70 млн рублей на лечение курян, пострадавших от обстрелов ВСУ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе
организации.
"Российский Красный Крест
выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для жителей Курской области
, пострадавших от обстрелов… Программа направлена на восстановление здоровья и психологического состояния курян и реализуется по запросу правительства Курской области", - говорится в сообщении.
В РКК отметили, что отдых и лечение будут организованы для взрослых и семей с детьми, нуждающихся в восстановлении после пережитого стресса и травм.
«
"Для нас крайне важно не просто оказать экстренную помощь пострадавшим, но и помочь людям восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Эти средства позволят сотням жителей Курской области, оказавшихся в чрезвычайно тяжелой ситуации, пройти санаторное лечение и получить профессиональную медицинскую и психологическую помощь в безопасных условиях. Мы понимаем, что пережитый стресс, потеря дома, ранения – это травмы, последствия которых нельзя устранить за один день. Поэтому мы считаем необходимым обеспечивать не только неотложную поддержку, но и длительную реабилитацию", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука.
Он обратил внимание на то, что Российский Красный Крест тесно сотрудничает с администрацией региона, чтобы помощь была адресной и максимально эффективной, и продолжает работать над тем, чтобы никто из пострадавших не остался без внимания и заботы.
Также, в РКК уточнили, что списки формируются администрацией Курской области на основе оценок нуждаемости и медицинских показаний, а особое внимание уделяется тем, кто перенес тяжелые ранения, потерял жилье или испытывает острые проблемы со здоровьем в результате обстрелов приграничных территорий.
"Решение Российского Красного Креста направить 70 миллионов рублей на санаторно-курортную реабилитацию наших земляков, пострадавших от обстрелов, – это жизненно важная инициатива. Данная программа, запущенная по нашему запросу, – не разовая акция, а часть системной работы по поддержке населения в условиях ЧС. Благодарю РКК и партнеров за поддержку и неравнодушие!", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна
.
В РКК отметили, что средства на организацию санаторно-курортного лечения жителей Курской области в 2025 году были выделены из Фонда подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста.
"Решение о финансировании программы из средств национального сбора принято спецкомиссией по контролю за расходованием средств после проведения полного расчёта необходимой помощи жертвам террористической атаки на "Крокус сити холл", - уточнили в Российском Красном Кресте.