https://ria.ru/20250702/lavrov-2026736507.html

Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН

Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН - РИА Новости, 02.07.2025

Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10-11 июля примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, заявила официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:22:00+03:00

2025-07-02T14:22:00+03:00

2025-07-02T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10-11 июля примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "А 10-11 июля в Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств юго-восточной Азии в форматах Россия - АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что на этих площадках, где помимо асеановцев соберутся представители ведущих государств Азии, предстоит обменяться оценками ситуации в мире и в АТР с учетом нынешней глобальной турбулентности. "Ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики, со своей стороны намерены акцентировать растущие риски, связанные с милитаризацией АТР, расширением сети блоковых тихоокеанских, так называемых, механизмов, попытками евроатлантистов закрепить в Азии силовой потенциал НАТО, расшатать сложившуюся в АСЕАН архитектуру безопасности, и замкнуть всю практическую работу на альтернативные форматы, которые обслуживают западную повестку дня", - отметила Захарова. Она пояснила, что в ходе российско-асеановской министерской встречи Москва рассчитывает на предметный диалог по широкому спектру вопросов взаимодействия с Ассоциацией в области политики и безопасности, торгово-экономическом и социально-культурном треках. "Также со своей стороны подтвердим центральную роль АСЕН в обеспечении стабильности и инклюзивной кооперации в регионе. В предметном плане сфокусируемся на подготовке новых программ совместной работы на период с 2026 по 2030 года. Основной упор при этом будет сделан на развитие высокотехнологичных и наукоёмких секторов, умных городов, сотрудничества в сферах цифровизации, энергетики и на других перспективных направлениях", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20250702/lavrov-2026731697.html

https://ria.ru/20250702/lavrov-2026728742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, куала-лумпур, азия, сергей лавров, мария захарова, ассоциация государств юго-восточной азии, нато