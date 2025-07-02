Лавров примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН
Захарова: Лавров 10-11 июля примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10-11 июля примет участие в совещании глав МИД по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"А 10-11 июля в Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств юго-восточной Азии в форматах Россия - АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности", - сказала она в ходе брифинга.
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"Ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики, со своей стороны намерены акцентировать растущие риски, связанные с милитаризацией АТР, расширением сети блоковых тихоокеанских, так называемых, механизмов, попытками евроатлантистов закрепить в Азии силовой потенциал НАТО, расшатать сложившуюся в АСЕАН архитектуру безопасности, и замкнуть всю практическую работу на альтернативные форматы, которые обслуживают западную повестку дня", - отметила Захарова.
Она пояснила, что в ходе российско-асеановской министерской встречи Москва рассчитывает на предметный диалог по широкому спектру вопросов взаимодействия с Ассоциацией в области политики и безопасности, торгово-экономическом и социально-культурном треках.
"Также со своей стороны подтвердим центральную роль АСЕН в обеспечении стабильности и инклюзивной кооперации в регионе. В предметном плане сфокусируемся на подготовке новых программ совместной работы на период с 2026 по 2030 года. Основной упор при этом будет сделан на развитие высокотехнологичных и наукоёмких секторов, умных городов, сотрудничества в сферах цифровизации, энергетики и на других перспективных направлениях", - заключила дипломат.
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