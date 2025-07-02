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Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 02.07.2025
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14:08 02.07.2025 (обновлено: 14:15 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/lavrov-2026731697.html
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 02.07.2025
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 июля примет участие в заседании СМИД ШОС в Тяньцзине, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:08:00+03:00
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в мире
китай
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 июля примет участие в заседании СМИД ШОС в Тяньцзине, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС 14-15 июля в Тяньцзине, Китае. Встреча станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября также в китайском городе Тяньцзинь", - сказала она в ходе брифинга в среду.Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние, перспективы дальнейшего развития и совершенствование деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания совета глав государств ШОС, включая проекты итоговых документов, указала Захарова
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россия, в мире, китай, сергей лавров, мария захарова, шос
Россия, В мире, Китай, Сергей Лавров, Мария Захарова, ШОС
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине

Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине 14-15 июля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 июля примет участие в заседании СМИД ШОС в Тяньцзине, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС 14-15 июля в Тяньцзине, Китае. Встреча станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября также в китайском городе Тяньцзинь", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние, перспективы дальнейшего развития и совершенствование деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания совета глав государств ШОС, включая проекты итоговых документов, указала Захарова
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Лавров отреагировал на отсутствие главы МИД Армении на совете глав МИД ОДКБ
30 июня, 10:53
 
РоссияВ миреКитайСергей ЛавровМария ЗахароваШОС
 
 
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