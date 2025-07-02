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Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 02.07.2025
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 июля примет участие в заседании СМИД ШОС в Тяньцзине, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:08:00+03:00
2025-07-02T14:08:00+03:00
2025-07-02T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 июля примет участие в заседании СМИД ШОС в Тяньцзине, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС 14-15 июля в Тяньцзине, Китае. Встреча станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября также в китайском городе Тяньцзинь", - сказала она в ходе брифинга в среду.Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние, перспективы дальнейшего развития и совершенствование деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания совета глав государств ШОС, включая проекты итоговых документов, указала Захарова
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россия, в мире, китай, сергей лавров, мария захарова, шос
Россия, В мире, Китай, Сергей Лавров, Мария Захарова, ШОС
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине
Лавров примет участие в СМИД ШОС в Тяньцзине 14-15 июля