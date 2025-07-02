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Лавров примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 02.07.2025
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13:59 02.07.2025 (обновлено: 14:05 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/lavrov-2026728742.html
Лавров примет участие в саммите БРИКС
Лавров примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 02.07.2025
Лавров примет участие в саммите БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025
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россия
сергей лавров
мария захарова
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в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого-седьмого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 17-м саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, в Бразилии... В ходе встреч будут рассмотрены результаты работы объединения с начала года по трем магистральным направлениям сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
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брикс, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, мария захарова, бразилия, в мире
БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Бразилия, В мире
Лавров примет участие в саммите БРИКС

Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестого-седьмого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 17-м саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, в Бразилии... В ходе встреч будут рассмотрены результаты работы объединения с начала года по трем магистральным направлениям сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе
29 июня, 13:54
 
БРИКСРио-де-Жанейро (город)РоссияСергей ЛавровМария ЗахароваБразилияВ мире
 
 
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