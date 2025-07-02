https://ria.ru/20250702/lavrov-2026728742.html
Лавров примет участие в саммите БРИКС
Лавров примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 02.07.2025
Лавров примет участие в саммите БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:59:00+03:00
2025-07-02T13:59:00+03:00
2025-07-02T14:05:00+03:00
брикс
рио-де-жанейро (город)
россия
сергей лавров
мария захарова
бразилия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого-седьмого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 17-м саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, в Бразилии... В ходе встреч будут рассмотрены результаты работы объединения с начала года по трем магистральным направлениям сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20250629/putin--2026136322.html
рио-де-жанейро (город)
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, мария захарова, бразилия, в мире
БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Бразилия, В мире
Лавров примет участие в саммите БРИКС
Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС