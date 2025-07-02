https://ria.ru/20250702/lavrov-2026728742.html

Лавров примет участие в саммите БРИКС

Лавров примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 02.07.2025

Лавров примет участие в саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:59:00+03:00

2025-07-02T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого-седьмого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 17-м саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, в Бразилии... В ходе встреч будут рассмотрены результаты работы объединения с начала года по трем магистральным направлениям сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250629/putin--2026136322.html

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брикс, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, мария захарова, бразилия, в мире