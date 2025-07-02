https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ
Комитет ООН по правам человека попросил делегацию Латвии обосновать запрет трансляции программ государственных СМИ на русском языке. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:38:00+03:00
2025-07-02T18:38:00+03:00
2025-07-02T19:55:00+03:00
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оон
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дмитрий медведев
рижская дума
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ЖЕНЕВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека попросил делегацию Латвии обосновать запрет трансляции программ государственных СМИ на русском языке."Эксперт попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств. <…> Она поинтересовалась мерами, принятыми для поощрения взаимного уважения между языковыми группами", — говорится в отчете о рассмотрении комитетом ситуации в Латвии.Члены комитета также обратили внимание на то, что многие русскоговорящие заявляют, что латыши стали более враждебно относиться к ним после 2022 года.Латвийская делегация ответила, что закон предписывает дублирование на латышском теле- и радиоканалов, вещающих на английском и русском, но не исключает ни одного языка. Сейчас на русском транслируется не менее 82 теле- и радиопрограмм и издается четверть самой читаемой прессы.Ситуация с русским языком в ЛатвииКомитет ООН заявил об обеспокоенности и другими фактами дискриминации русских в Латвии. В их числе:"Комитет обеспокоен тем, что этот закон может создать серьезную угрозу безопасности для давних жителей и в конечном итоге привести к выселениям".Делегация Латвии ответила, что русский остается широко распространенным и власти считают необходимым укрепить статус латышского языка как государственного.Скандал в латвийском сеймеВ начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.Девятого июня Служба госбезопасности Латвии июня возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде.
https://ria.ru/20250605/yazyk-2021160705.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, оон, в мире, россия, дмитрий медведев, рижская дума
Латвия, ООН, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Рижская дума
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в государственных СМИ
ЖЕНЕВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека попросил делегацию Латвии обосновать запрет трансляции программ государственных СМИ на русском языке.
«
"Эксперт попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств. <…> Она поинтересовалась мерами, принятыми для поощрения взаимного уважения между языковыми группами", — говорится в отчете о рассмотрении комитетом ситуации в Латвии.
С 1 января 2026 года весь контент латвийских государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Члены комитета также обратили внимание на то, что многие русскоговорящие заявляют, что латыши стали более враждебно относиться к ним после 2022 года.
Латвийская делегация ответила, что закон предписывает дублирование на латышском теле- и радиоканалов, вещающих на английском и русском, но не исключает ни одного языка. Сейчас на русском транслируется не менее 82 теле- и радиопрограмм и издается четверть самой читаемой прессы.
Ситуация с русским языком в Латвии
Комитет ООН заявил об обеспокоенности и другими фактами дискриминации русских в Латвии. В их числе:
- установление латышского как единственного языка обучения в школах;
- исключение русского как второго языка в школах и дошкольных учреждениях;
- невозможность для резидентов-неграждан, в основном русского происхождения (около десяти процентов населения Латвии), участвовать в выборах, за исключением выборов в Европарламент;
- одобрение Конституционным судом закона об иммиграции, требующего от россиян сдавать экзамен по латышскому для продления срока действия их постоянного вида на жительство.
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"Комитет обеспокоен тем, что этот закон может создать серьезную угрозу безопасности для давних жителей и в конечном итоге привести к выселениям".
Комитет ООН по правам человека
Делегация Латвии ответила, что русский остается широко распространенным и власти считают необходимым укрепить статус латышского языка как государственного.
Скандал в латвийском сейме
В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:
- раскритиковал притеснение русскоязычных граждан;
- выступил против их дискриминации;
- задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть ребенка определенным именем, потому что оно русское;
- в конце по-русски сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.
Девятого июня Служба госбезопасности Латвии
июня возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России
и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде.