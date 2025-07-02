https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html

В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ

В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ - РИА Новости, 02.07.2025

В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ

Комитет ООН по правам человека попросил делегацию Латвии обосновать запрет трансляции программ государственных СМИ на русском языке. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:38:00+03:00

2025-07-02T18:38:00+03:00

2025-07-02T19:55:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека попросил делегацию Латвии обосновать запрет трансляции программ государственных СМИ на русском языке."Эксперт попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств. <…> Она поинтересовалась мерами, принятыми для поощрения взаимного уважения между языковыми группами", — говорится в отчете о рассмотрении комитетом ситуации в Латвии.Члены комитета также обратили внимание на то, что многие русскоговорящие заявляют, что латыши стали более враждебно относиться к ним после 2022 года.Латвийская делегация ответила, что закон предписывает дублирование на латышском теле- и радиоканалов, вещающих на английском и русском, но не исключает ни одного языка. Сейчас на русском транслируется не менее 82 теле- и радиопрограмм и издается четверть самой читаемой прессы.Ситуация с русским языком в ЛатвииКомитет ООН заявил об обеспокоенности и другими фактами дискриминации русских в Латвии. В их числе:"Комитет обеспокоен тем, что этот закон может создать серьезную угрозу безопасности для давних жителей и в конечном итоге привести к выселениям".Делегация Латвии ответила, что русский остается широко распространенным и власти считают необходимым укрепить статус латышского языка как государственного.Скандал в латвийском сеймеВ начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.Девятого июня Служба госбезопасности Латвии июня возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, оон, в мире, россия, дмитрий медведев, рижская дума