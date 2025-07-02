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В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену

В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену - РИА Новости, 02.07.2025

В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену

Житель Белово Кемеровской области Андрей Смирнов, в интересах Украины совершавший атаки на критическую инфраструктуру России, осужден на 16 лет колонии строгого РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:46:00+03:00

2025-07-02T10:46:00+03:00

2025-07-02T13:02:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

белово

кемеровский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Житель Белово Кемеровской области Андрей Смирнов, в интересах Украины совершавший атаки на критическую инфраструктуру России, осужден на 16 лет колонии строгого режима, это первый в Кузбассе приговор по статье о госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.Ранее ФСБ сообщало, что в городе Белово Кемеровской области был задержан гражданин, который вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России. Отмечалось, что атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктурные страны. Смирнова обвинили в госизмене и арестовали."Окончательно назначить Смирнову Андрею Петровичу наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год", - сказал судья.Помимо госизмены ему вменили также ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации).Как уточнил в приговоре судья, по статье о госизмене назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, по второй статье - три года и штраф в размере 100 тысяч рублей. Итоговый срок получился частичным сложением.Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

https://ria.ru/20250702/fsb-2026665777.html

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кемеровская область

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