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В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену
В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену - РИА Новости, 02.07.2025
В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену
Житель Белово Кемеровской области Андрей Смирнов, в интересах Украины совершавший атаки на критическую инфраструктуру России, осужден на 16 лет колонии строгого РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:46:00+03:00
2025-07-02T10:46:00+03:00
2025-07-02T13:02:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Житель Белово Кемеровской области Андрей Смирнов, в интересах Украины совершавший атаки на критическую инфраструктуру России, осужден на 16 лет колонии строгого режима, это первый в Кузбассе приговор по статье о госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.Ранее ФСБ сообщало, что в городе Белово Кемеровской области был задержан гражданин, который вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России. Отмечалось, что атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктурные страны. Смирнова обвинили в госизмене и арестовали."Окончательно назначить Смирнову Андрею Петровичу наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год", - сказал судья.Помимо госизмены ему вменили также ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации).Как уточнил в приговоре судья, по статье о госизмене назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, по второй статье - три года и штраф в размере 100 тысяч рублей. Итоговый срок получился частичным сложением.Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.
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происшествия, россия, кемеровская область, белово, кемеровский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Белово, Кемеровский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену
В Кузбассе хакера приговорили к 16 годам колонии за измену
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Житель Белово Кемеровской области Андрей Смирнов, в интересах Украины совершавший атаки на критическую инфраструктуру России, осужден на 16 лет колонии строгого режима, это первый в Кузбассе приговор по статье о госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.
Ранее ФСБ
сообщало, что в городе Белово Кемеровской области
был задержан гражданин, который вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины
, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России
. Отмечалось, что атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктурные страны. Смирнова
обвинили в госизмене и арестовали.
"Окончательно назначить Смирнову Андрею Петровичу наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год", - сказал судья.
Помимо госизмены ему вменили также ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации).
Как уточнил в приговоре судья, по статье о госизмене назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, по второй статье - три года и штраф в размере 100 тысяч рублей. Итоговый срок получился частичным сложением.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.