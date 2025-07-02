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Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима - РИА Новости, 02.07.2025
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17:11 02.07.2025 (обновлено: 17:21 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/krym-2026784247.html
Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима
Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима - РИА Новости, 02.07.2025
Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима
Предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России поступят в Госдуму и МВД РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:11:00+03:00
2025-07-02T17:21:00+03:00
госдума рф
республика крым
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сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России поступят в Госдуму и МВД РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и о запрете ввоза ими в Россию своих семей."Мы свои предложения направляем в Государственную Думу в части внесения в один из законопроектов, который формируется там сейчас - несколько депутатских групп, в первую очередь "Единой России", которые сейчас формируют предложения по ужесточению мер, под руководством (председателя Госдумы - ред) Вячеслава Викторовича Володина, по ужесточению мер в части миграционной политики. Я в его адрес направил письмо касаемо того, чтобы при принятии закона наше предложение учесть в одном из этих нормативных актов", - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.Аналогичные предложения направят в адрес первого замглавы МВД Российской Федерации для формирования доклада президенту России, отметил Аксенов. Они будут касаться ограничений на ввоз семей мигрантов и ограничений по получению ими гражданства России. Принятие подобных мер позволит стабилизировать ситуацию в России в сфере миграции и безопасности, считает Аксенов.Глава Крыма также выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не "распылены" на множество министерств и ведомств."(Необходимо) саккумулировать, на мой взгляд, в первую очередь все полномочия в одном органе власти, который занимается непосредственно вопросами миграции. Сегодня этот вопрос распылен на более чем 17 министерств, ведомств, различных там подведомств. Я всегда сторонник подхода, при котором один кто-то отвечает за конкретные вопросы в любом ведомстве. То есть не коллективная безответственность, а персональная в данном случае (ответственность) за формирование в том числе нормативной базы", - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250701/glava-2026591880.html
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госдума рф, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), общество
Госдума РФ, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Общество
Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима

Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима в Госдуму и МВД

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России поступят в Госдуму и МВД РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и о запрете ввоза ими в Россию своих семей.
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"Мы свои предложения направляем в Государственную Думу в части внесения в один из законопроектов, который формируется там сейчас - несколько депутатских групп, в первую очередь "Единой России", которые сейчас формируют предложения по ужесточению мер, под руководством (председателя Госдумы - ред) Вячеслава Викторовича Володина, по ужесточению мер в части миграционной политики. Я в его адрес направил письмо касаемо того, чтобы при принятии закона наше предложение учесть в одном из этих нормативных актов", - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Аналогичные предложения направят в адрес первого замглавы МВД Российской Федерации для формирования доклада президенту России, отметил Аксенов. Они будут касаться ограничений на ввоз семей мигрантов и ограничений по получению ими гражданства России. Принятие подобных мер позволит стабилизировать ситуацию в России в сфере миграции и безопасности, считает Аксенов.
Глава Крыма также выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не "распылены" на множество министерств и ведомств.
"(Необходимо) саккумулировать, на мой взгляд, в первую очередь все полномочия в одном органе власти, который занимается непосредственно вопросами миграции. Сегодня этот вопрос распылен на более чем 17 министерств, ведомств, различных там подведомств. Я всегда сторонник подхода, при котором один кто-то отвечает за конкретные вопросы в любом ведомстве. То есть не коллективная безответственность, а персональная в данном случае (ответственность) за формирование в том числе нормативной базы", - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
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Госдума РФРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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