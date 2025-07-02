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В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы - РИА Новости, 02.07.2025
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16:01 02.07.2025 (обновлено: 16:03 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/kreml-2026766137.html
В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы
В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы - РИА Новости, 02.07.2025
В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы
Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина с... РИА Новости, 02.07.2025
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россия
азербайджан
москва
александр бастрыкин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы... Наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана, и в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html
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россия, азербайджан, москва, александр бастрыкин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире
Россия, Азербайджан, Москва, Александр Бастрыкин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире
В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы

Песков: Россия надеется, что диалог Бастрыкина с Алиевым прояснит все нюансы

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы... Наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана, и в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
30 июня, 12:47
 
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