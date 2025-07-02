https://ria.ru/20250702/kreml-2026766137.html

В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы

В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы - РИА Новости, 02.07.2025

В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы

Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина с... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:01:00+03:00

2025-07-02T16:01:00+03:00

2025-07-02T16:03:00+03:00

россия

азербайджан

москва

александр бастрыкин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы... Наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана, и в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html

россия

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, москва, александр бастрыкин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире