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В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка - РИА Новости, 02.07.2025
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07:51 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/krasnoyarsk-2026652795.html
В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка
В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка - РИА Новости, 02.07.2025
В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка
Водитель автобуса в Красноярске устроил ДТП с пятью машинами, три из которых стояли на парковке около дороги, пострадала пассажирка автобуса, сообщает... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:51:00+03:00
2025-07-02T07:51:00+03:00
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Красноярске устроил ДТП с пятью машинами, три из которых стояли на парковке около дороги, пострадала пассажирка автобуса, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края. "Сегодня утром в районе дома №40 на улице Ладо Кецховели 26-летний водитель, управляя городским маршрутным автобусом, допустил столкновение с автомобилем марки ГАЗ. После чего "Газель" столкнулась с Mazda, а автобус – с тремя припаркованными рядом автомобилями", - говорится в сообщении. По данным краевого ГИБДД, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, женщина доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Красноярского края организовала проверку перевозчика. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту №99. "По результатам (проверки – ред.) будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования и возмещения ущерба пострадавшим", - уточнили в краевой прокуратуре.
https://ria.ru/20250702/dtp-2026650396.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, гибдд мвд рф
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, ГИБДД МВД РФ
В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка

Водитель автобуса врезался в пять машин в Красноярске, пострадала пассажирка

© МВД 24В Красноярске автобус врезался в пять автомобилей, пострадала пассажирка
В Красноярске автобус врезался в пять автомобилей, пострадала пассажирка - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© МВД 24
В Красноярске автобус врезался в пять автомобилей, пострадала пассажирка. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Красноярске устроил ДТП с пятью машинами, три из которых стояли на парковке около дороги, пострадала пассажирка автобуса, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.
"Сегодня утром в районе дома №40 на улице Ладо Кецховели 26-летний водитель, управляя городским маршрутным автобусом, допустил столкновение с автомобилем марки ГАЗ. После чего "Газель" столкнулась с Mazda, а автобус – с тремя припаркованными рядом автомобилями", - говорится в сообщении.
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По данным краевого ГИБДД, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, женщина доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку перевозчика. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту №99.
"По результатам (проверки – ред.) будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования и возмещения ущерба пострадавшим", - уточнили в краевой прокуратуре.
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ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскГИБДД МВД РФ
 
 
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