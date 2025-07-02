https://ria.ru/20250702/krasnoyarsk-2026652795.html

В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка

В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка - РИА Новости, 02.07.2025

В Красноярске в ДТП с автобусом пострадала пассажирка

Водитель автобуса в Красноярске устроил ДТП с пятью машинами, три из которых стояли на парковке около дороги, пострадала пассажирка автобуса, сообщает... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:51:00+03:00

2025-07-02T07:51:00+03:00

2025-07-02T07:51:00+03:00

происшествия

красноярский край

красноярск

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026652654_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b34388153081321e5f71eac0c85d4e24.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Красноярске устроил ДТП с пятью машинами, три из которых стояли на парковке около дороги, пострадала пассажирка автобуса, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края. "Сегодня утром в районе дома №40 на улице Ладо Кецховели 26-летний водитель, управляя городским маршрутным автобусом, допустил столкновение с автомобилем марки ГАЗ. После чего "Газель" столкнулась с Mazda, а автобус – с тремя припаркованными рядом автомобилями", - говорится в сообщении. По данным краевого ГИБДД, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, женщина доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Красноярского края организовала проверку перевозчика. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту №99. "По результатам (проверки – ред.) будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования и возмещения ущерба пострадавшим", - уточнили в краевой прокуратуре.

https://ria.ru/20250702/dtp-2026650396.html

https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, красноярск, гибдд мвд рф