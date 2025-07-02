https://ria.ru/20250702/krasnojarsk-2026655653.html
В Красноярске объявили угрозу возникновения ЧС после просадки грунта у дома
В Красноярске объявили угрозу возникновения ЧС после просадки грунта у дома - РИА Новости, 02.07.2025
В Красноярске объявили угрозу возникновения ЧС после просадки грунта у дома
Угроза возникновения ЧС муниципального характера объявлена в Красноярске после просадки грунта под стеной подъезда пятиэтажного дома, причины произошедшего... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:47:00+03:00
2025-07-02T08:47:00+03:00
2025-07-02T08:47:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Угроза возникновения ЧС муниципального характера объявлена в Красноярске после просадки грунта под стеной подъезда пятиэтажного дома, причины произошедшего определят в ближайшее время, сообщает мэрия города. Ранее краевая прокуратура сообщала, что в Красноярске из-за размытия грунта произошла просадка несущей стены пятиэтажного дома и фундамента на глубину в один метр. Была проведена эвакуация жильцов подъезда и перекрыты сети водоснабжения. "Сегодня на месте аварии будет вскрыт грунт для проверки состояния инженерных сетей и определения причины провала… Принято решение объявить угрозу возникновения ЧС муниципального характера и перевести городское звено в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. По данным городской администрации, эксперты проектной организации уже провели визуальный осмотр дома и пришли к выводу, что 2-й и 3-й подъезды пригодны для эксплуатации. "По первому подъезду требуется проведение специальных мероприятий. В ходе заседания КЧС поручено провести подробное инструментальное обследование здания, которое позволит оценить состояние конструкций не только первого подъезда, а дома в целом и выработать план аварийно-восстановительных работ", - добавляют в мэрии. Как уточняют власти, уже решается вопрос о предоставлении временного жилья всем нуждающимся, всего в первом подъезде, под котором просел грунт, 20 квартир. Сам дом был построен в 1960 году и не был признан аварийным.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972556078.html
https://ria.ru/20240826/grunt-1968449045.html
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происшествия, красноярск
В Красноярске объявили угрозу возникновения ЧС после просадки грунта у дома
В Красноярске объявили угрозу ЧС после просадки грунта около пятиэтажки
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости.
Угроза возникновения ЧС муниципального характера объявлена в Красноярске после просадки грунта под стеной подъезда пятиэтажного дома, причины произошедшего определят в ближайшее время, сообщает мэрия
города.
Ранее краевая прокуратура сообщала, что в Красноярске
из-за размытия грунта произошла просадка несущей стены пятиэтажного дома и фундамента на глубину в один метр. Была проведена эвакуация жильцов подъезда и перекрыты сети водоснабжения.
"Сегодня на месте аварии будет вскрыт грунт для проверки состояния инженерных сетей и определения причины провала… Принято решение объявить угрозу возникновения ЧС муниципального характера и перевести городское звено в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
По данным городской администрации, эксперты проектной организации уже провели визуальный осмотр дома и пришли к выводу, что 2-й и 3-й подъезды пригодны для эксплуатации.
"По первому подъезду требуется проведение специальных мероприятий. В ходе заседания КЧС поручено провести подробное инструментальное обследование здания, которое позволит оценить состояние конструкций не только первого подъезда, а дома в целом и выработать план аварийно-восстановительных работ", - добавляют в мэрии.
Как уточняют власти, уже решается вопрос о предоставлении временного жилья всем нуждающимся, всего в первом подъезде, под котором просел грунт, 20 квартир. Сам дом был построен в 1960 году и не был признан аварийным.