https://ria.ru/20250702/krasnodar-2026793180.html

На развитие курортов Кубани направят инвестиции на 865 млрд рублей

На развитие курортов Кубани направят инвестиции на 865 млрд рублей - РИА Новости, 02.07.2025

На развитие курортов Кубани направят инвестиции на 865 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что на курортах региона реализуются 76 проектов с объемом инвестиций в 865 миллиардов... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:53:00+03:00

2025-07-02T17:53:00+03:00

2025-07-02T17:53:00+03:00

краснодарский край

анапа

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что на курортах региона реализуются 76 проектов с объемом инвестиций в 865 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. "С учетом соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, сейчас в процессе реализации уже находятся 76 проектов с объемом инвестиций в 865 миллиардов рублей. В результате мы получим 32 тысячи новых рабочих мест и 55 тысяч дополнительных номеров в современных комфортных отелях, санаториях и детских здравницах", - сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что санаторно-курортная отрасль каждый год обеспечивает Кубани лидерство в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций. На ПМЭФ-2025 делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым подписала ряд инвестсоглашений о сотрудничестве. В их числе - соглашения о строительстве гостиничного комплекса и санатория в Сочи, создании нового туристического кластера в Геленджике, масштабной реновации курортного комплекса в Анапе, создании трех премиальных объектов для отдыха и оздоровления в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка, строительстве в Анапе трех пятизвездочных отелей и детского лагеря, модернизации Афипского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, администрация края договорилась о строительстве в регионе перевалочных комплексов морских портов в Тамани и Новороссийске, строительстве в городе-герое единственного в России глубоководного терминала, расширении ТЭС "Ударная" в Крымском районе. В Северском районе, Армавире, Белореченске и Краснодаре запланировано открытие и расширение пяти импортозамещающих производств, а в столице края создадут первый в стране креативно-производственный кластер на 30 предприятий. За десять лет в курортной сфере Кубани реализовали 25 инвестпроектов на общую сумму почти 21 миллиард рублей. В Анапе открыли отели "Город Mira", Fюnf и Beton Brut, водно-развлекательный комплекс "Белые паруса", пансионат "Анапчанка" и парк развлечений "Книга Джунглей". В Геленджике построили гостиничный комплекс "Приморье", в Новороссийске – гостиницы Hilton Garden Inn и "Абрау Light", в Туапсинском районе – вторую очередь отеля Lavicon, в Славянском районе – бальнеолечебницу "Приазовье", сообщает пресс-служба администрации региона. В 2025 году первых туристов принял новый корпус одного из отелей всесезонного спа-курорта Miracleon в Анапе. До конца года, как отмечается, откроют гостиничный комплекс категории "5 звезд" в Анапе, санаторий "Кристалл" и новый спа-корпус отеля "Гранд Карат" в Сочи, пятизвездочный отель в Архипо-Осиповке и комплекс четырехзвездочных отелей в Темрюкском районе.

https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026594207.html

https://ria.ru/20250630/byudzhet-2026352750.html

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анапа, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев