https://ria.ru/20250702/kostin-2026794773.html

Глава ВТБ призвал прекратить поддержку неэффективных предприятий

Глава ВТБ призвал прекратить поддержку неэффективных предприятий - РИА Новости, 02.07.2025

Глава ВТБ призвал прекратить поддержку неэффективных предприятий

Большое количество неэффективных предприятий в России сидит "на подсосе" государства, надо прекратить их поддержку, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:56:00+03:00

2025-07-02T17:56:00+03:00

2025-07-02T17:56:00+03:00

экономика

россия

санкт-петербург

андрей костин (банкир)

объединенная судостроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Большое количество неэффективных предприятий в России сидит "на подсосе" государства, надо прекратить их поддержку, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России "Я даже не знал, пока я не стал заниматься судостроением, насколько много денег государство выделяет на поддержку наших предприятий и разных программ. Мы должны от этого уйти. Нам нужно, конечно, перейти на рыночные методы, и поддерживать только там должно государство, где (предприятие - ред.) действительно является государственным приоритетом. У нас на подсосе сидит огромное количество разного рода предприятий, которые не могут обеспечивать эффективность", - сказал он. Также глава ВТБ отметил, что жизнь показала, что России нужны структурные изменения, нужно развитие ряда ключевых отраслей. "Поэтому я думаю, что неминуемы эти структурные изменения. Я думаю, что мы должны на этом, конечно, сфокусировать свое внимание, обеспечив и перестройку структуры нашей экономики, и главное - повышение производительности и эффективности", - добавил Костин. "Причем даже китайцы, которые преуспели очень сильно, они все-таки не все отрасли одинаково развивали. Они сфокусировались на нескольких важнейших отраслях и там добились потрясающих успехов. Мне кажется, нам тоже нужно фокусироваться на тех отраслях, прежде всего высокотехнологичных:.. станкостроение, приборостроение. И я думаю, что то, что происходит сейчас, подталкивает нас к этому. Важно, чтобы мы действительно извлекли урок из того, что у нас самолеты не летают, много чего не двигается, много чего нет, и на самом деле серьезно заняться структурной перестройкой", - подчеркнул Костин. Просто "кормить" неэффективное производство из года в год - это неправильно, подытожил глава ВТБ. В октябре 2023 года ВТБ были переданы в доверительное управление на 5 лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Финансовый конгресс Банка России с участием руководства ЦБ РФ проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 4 июля.

https://ria.ru/20250621/kostin-2024497163.html

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экономика, россия, санкт-петербург, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация