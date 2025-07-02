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Медведев отметил патриотический настрой контрактников - РИА Новости, 02.07.2025
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15:27 02.07.2025 (обновлено: 17:40 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/kontraktniki-2026756264.html
Медведев отметил патриотический настрой контрактников
Медведев отметил патриотический настрой контрактников - РИА Новости, 02.07.2025
Медведев отметил патриотический настрой контрактников
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил патриотический настрой россиян, поступивших на военную службу по контракту. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:27:00+03:00
2025-07-02T17:40:00+03:00
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил патриотический настрой россиян, поступивших на военную службу по контракту.Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале. За первое полугодие 2025 года в воинские части РФ прибыло более 210 тысяч контрактников, а в добровольческие подразделения с начала года было принято свыше 18 тысяч человек, сообщил зампред СБ."Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты. Ну и, конечно, отметить патриотический настрой всех наших граждан, которые поступили на военную службу, которые заключили контракт", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Медведев отметил патриотический настрой контрактников

Медведев отметил патриотический настрой поступивших на службу по контракту

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил патриотический настрой россиян, поступивших на военную службу по контракту.
Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале. За первое полугодие 2025 года в воинские части РФ прибыло более 210 тысяч контрактников, а в добровольческие подразделения с начала года было принято свыше 18 тысяч человек, сообщил зампред СБ.
«
"Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты. Ну и, конечно, отметить патриотический настрой всех наших граждан, которые поступили на военную службу, которые заключили контракт", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Медведев назвал число контрактников, прибывших в воинские части в этом году
Вчера, 15:21
 
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