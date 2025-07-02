https://ria.ru/20250702/kontraktniki-2026756264.html

Медведев отметил патриотический настрой контрактников

Медведев отметил патриотический настрой контрактников - РИА Новости, 02.07.2025

Медведев отметил патриотический настрой контрактников

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил патриотический настрой россиян, поступивших на военную службу по контракту. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:27:00+03:00

2025-07-02T15:27:00+03:00

2025-07-02T17:40:00+03:00

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил патриотический настрой россиян, поступивших на военную службу по контракту.Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале. За первое полугодие 2025 года в воинские части РФ прибыло более 210 тысяч контрактников, а в добровольческие подразделения с начала года было принято свыше 18 тысяч человек, сообщил зампред СБ."Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты. Ну и, конечно, отметить патриотический настрой всех наших граждан, которые поступили на военную службу, которые заключили контракт", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250702/medvedev-2026755676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, вооруженные силы рф, россия, безопасность