https://ria.ru/20250702/kononov-2026722732.html

Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении

Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении - РИА Новости, 02.07.2025

Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении

Глава отдела "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:40:00+03:00

2025-07-02T13:40:00+03:00

2025-07-02T13:40:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава отдела "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя производственно-демонтажного отдела АО "Форпост Балтики Плюс" Евгения Кононова. Кононов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сентябре 2021 года между Минобороны России и АО "Форпост Балтики Плюс" был заключен госконтракт на выполнение демонтажных работ на объектах в Калининградской области, контроль за исполнением контракта возлагался на Кононова. Отмечается, что в 2021–2023 годах фигурант, внеся в документацию заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ, похитил более 30 миллионов рублей. "В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250701/sud-2026619280.html

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происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)