Рейтинг@Mail.ru
Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/kononov-2026722732.html
Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении
Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении - РИА Новости, 02.07.2025
Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении
Глава отдела "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:40:00+03:00
2025-07-02T13:40:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава отдела "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя производственно-демонтажного отдела АО "Форпост Балтики Плюс" Евгения Кононова. Кононов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сентябре 2021 года между Минобороны России и АО "Форпост Балтики Плюс" был заключен госконтракт на выполнение демонтажных работ на объектах в Калининградской области, контроль за исполнением контракта возлагался на Кононова. Отмечается, что в 2021–2023 годах фигурант, внеся в документацию заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ, похитил более 30 миллионов рублей. "В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250701/sud-2026619280.html
https://ria.ru/20250630/gubernator-2026334878.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу отдела "Форпост Балтики Плюс" обвинили в хищении

Кононова обвинили в хищении 30 млн руб на контракте с МО РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава отдела "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя производственно-демонтажного отдела АО "Форпост Балтики Плюс" Евгения Кононова. Кононов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд 25 июля рассмотрит жалобу экс-генерала Попова, осужденного за хищения
1 июля, 21:18
По данным следствия, в сентябре 2021 года между Минобороны России и АО "Форпост Балтики Плюс" был заключен госконтракт на выполнение демонтажных работ на объектах в Калининградской области, контроль за исполнением контракта возлагался на Кононова. Отмечается, что в 2021–2023 годах фигурант, внеся в документацию заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ, похитил более 30 миллионов рублей.
"В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", - отмечается в релизе.
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций
30 июня, 16:24
 
ПроисшествияРоссияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала