Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии добиваются компенсации
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии через суд просят компенсацию
Суд. Архивное фото
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ТУЛА, 2 июл – РИА Новости. Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии №5 через суд добиваются взыскания с отца стрелявшей девочки компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок один год восемь месяцев. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители".
Согласно данным Брянского областного суда, материалы иска одной из пострадавших сторон о решении вопроса о передаче по подсудности передали в производство судье 30 июня. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, "рассмотрение вопроса о передаче по подсудности дела по иску… о взыскании компенсации морального вреда назначено на 4 июля 2025 года".
Как указано в картотеке дела на сайте суда, иск второго пострадавшего о решении вопроса о передаче по подсудности был удовлетворен Брянским областным судом 20 июня. В пресс-службе судов РИА Новости сообщили, что "гражданское дело по иску… о взыскании компенсации морального вреда Брянский областной суд передал по подсудности в Володарский районный суд города Брянска".
Иск третьего пострадавшего о компенсации морального вреда к отцу стрелявшей девочки поступил в Володарский районный суд в конце марта. В конце апреля, по данным картотеки на сайте этого суда, производство по делу было приостановлено в связи с "невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела". Как пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, речь идет о рассмотрении уголовного дела в отношении Афанаскина в апелляционной инстанции.
Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.