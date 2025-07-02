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Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для россиян - РИА Новости, 02.07.2025
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18:49 02.07.2025 (обновлено: 19:04 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/klishas-2026805363.html
Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для россиян
Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для россиян - РИА Новости, 02.07.2025
Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для россиян
Азербайджан в настоящее время не является безопасной страной для граждан РФ, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя сообщение РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:49:00+03:00
2025-07-02T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Азербайджан в настоящее время не является безопасной страной для граждан РФ, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя сообщение посольства РФ в Баку о случаях применения к россиянам в республике физического насилия. В среду в российском посольстве в Азербайджане сообщили, что находящиеся в стране россияне, в том числе туристы, рассказали о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими. &quot;Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России&quot;, - написал Клишас в своем Telegram-канале.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи, при этом к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны азербайджанских правоохранительных органов и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html
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в мире, азербайджан, россия, баку, андрей клишас, дмитрий киселев, дмитрий песков, совет федерации рф, оон
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Андрей Клишас, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, ООН
Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для россиян

Сенатор Клишас: Азербайджан не является безопасной страной для граждан России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Азербайджан в настоящее время не является безопасной страной для граждан РФ, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя сообщение посольства РФ в Баку о случаях применения к россиянам в республике физического насилия.
В среду в российском посольстве в Азербайджане сообщили, что находящиеся в стране россияне, в том числе туристы, рассказали о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими.
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«

"Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи, при этом к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны азербайджанских правоохранительных органов и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
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