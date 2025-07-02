https://ria.ru/20250702/kiev-2026721395.html

В Киеве признали, что остановка помощи США скажется на военном планировании

В Киеве признали, что остановка помощи США скажется на военном планировании - РИА Новости, 02.07.2025

В Киеве признали, что остановка помощи США скажется на военном планировании

В Киеве признали, что приостановка США поставок вооружений на Украину существенно повлияет на стратегическое планирование, сообщает британская газета Financial... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:37:00+03:00

2025-07-02T13:37:00+03:00

2025-07-02T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Киеве признали, что приостановка США поставок вооружений на Украину существенно повлияет на стратегическое планирование, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника, участвующего в разработке военной стратегии страны. "Мы рассчитывали на многие из этих систем, как и было обещано. Это серьезно скажется на нашем планировании", - приводит издание слова чиновника. Помимо этого, высокопоставленный украинский военный заявил агентству Франс Пресс, что Украине будет сложно без американской помощи, так как она серьезно от нее зависит, несмотря на поддержку Европы. Агентство Рейтер при этом отмечает, что Киев уже ощущает острую нехватку боеприпасов калибра 155 миллиметров. При этом собеседник агентства назвал решение США о приостановке поставок "довольно печальным". Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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в мире, украина, сша, киев