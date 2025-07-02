https://ria.ru/20250702/kiberbezopasnost-2026650097.html
Россия лидирует по части решений в сфере кибербезопасности, считает эксперт
Россия лидирует по части решений в сфере кибербезопасности, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
Россия лидирует по части решений в сфере кибербезопасности, считает эксперт
Российские компании, занимающиеся разработками в сферах компьютерного зрения, являются одними из самых сильных в мире, а по части решений в области... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:54:00+03:00
2025-07-02T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские компании, занимающиеся разработками в сферах компьютерного зрения, являются одними из самых сильных в мире, а по части решений в области видеоаналитики и кибербезопасности Россия остается мировым лидером, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. "Российские компании и исследователи, занимающиеся компьютерным зрением, – одни из самых сильных в мире. А в сферах видеоаналитики и кибербезопасности Россия остается мировым лидером. Компьютерное зрение - это область искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам обрабатывать, анализировать и понимать визуальную информацию (изображения, видео). В нее входят распознавание объектов, детекция лиц, анализ сцен, обработка медицинских снимков, распознавание дипфейков", - сказал Марков. Он отметил, что российские команды значительно меньше китайских или западных по размерам или доступным ресурсам, но при этом они создают продукты, например в сегменте видеоаналитики, которые опережают конкурентов. Сейчас, по мнению Маркова, российским разработчикам стоит занять "прагматичную позицию" в гонке больших языковых моделей - например, сосредоточиться на разработке продуктов, которые решают прикладные задачи. "Например, большая языковая модель сама по себе - это не продукт, который приносит бизнес-эффект. Путь от модели до готового решения с измеримой пользой для бизнеса огромен: требуется дообучение на корпоративных данных, формирование продуктовых гипотез, их тестирование, а также создание системы метрик для оценки качества и финансового результата", - объяснил он. Также важно развивать решения на базе открытого кода, потому что это снижает порог входа в отрасль. "Заказчики получают возможность бесплатно протестировать ИИ-решение в закрытом контуре, а исследователи - создавать на основе таких моделей собственные разработки", - добавил Марков.
https://ria.ru/20250627/opros-2025704367.html
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технологии, россия
Россия лидирует по части решений в сфере кибербезопасности, считает эксперт
Дмитрий Марков: Россия лидирует по части решений в сфере кибербезопасности
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские компании, занимающиеся разработками в сферах компьютерного зрения, являются одними из самых сильных в мире, а по части решений в области видеоаналитики и кибербезопасности Россия остается мировым лидером, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.
"Российские компании и исследователи, занимающиеся компьютерным зрением, – одни из самых сильных в мире. А в сферах видеоаналитики и кибербезопасности Россия
остается мировым лидером. Компьютерное зрение - это область искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам обрабатывать, анализировать и понимать визуальную информацию (изображения, видео). В нее входят распознавание объектов, детекция лиц, анализ сцен, обработка медицинских снимков, распознавание дипфейков", - сказал Марков.
Он отметил, что российские команды значительно меньше китайских или западных по размерам или доступным ресурсам, но при этом они создают продукты, например в сегменте видеоаналитики, которые опережают конкурентов.
Сейчас, по мнению Маркова, российским разработчикам стоит занять "прагматичную позицию" в гонке больших языковых моделей - например, сосредоточиться на разработке продуктов, которые решают прикладные задачи.
"Например, большая языковая модель сама по себе - это не продукт, который приносит бизнес-эффект. Путь от модели до готового решения с измеримой пользой для бизнеса огромен: требуется дообучение на корпоративных данных, формирование продуктовых гипотез, их тестирование, а также создание системы метрик для оценки качества и финансового результата", - объяснил он.
Также важно развивать решения на базе открытого кода, потому что это снижает порог входа в отрасль. "Заказчики получают возможность бесплатно протестировать ИИ-решение в закрытом контуре, а исследователи - создавать на основе таких моделей собственные разработки", - добавил Марков.