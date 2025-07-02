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Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО - РИА Новости, 02.07.2025
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11:52 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/khimikaty-2026695447.html
Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО
Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО - РИА Новости, 02.07.2025
Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО
Россия передаст обнаруженные в селе Ильинка ДНР образцы химикатов в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замглавы РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:52:00+03:00
2025-07-02T11:52:00+03:00
россия
донецкая народная республика
кирилл лысогорский
организация по запрещению химического оружия
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия передаст обнаруженные в селе Ильинка ДНР образцы химикатов в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замглавы Минпромторга России и официальный представитель РФ в ОЗХО Кирилл Лысогорский. ФСБ РФ 1 июля сообщила, что вблизи села Ильинка Кураховского района ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения). "Планируем передать обнаруженные в селе Ильинка образцы химикатов в техсекретариат ОЗХО и обратимся за оказанием технического содействия, как это предусмотрено Конвенцией (о запрещении химического оружия - ред.)", - сказал Лысогорский на видео от Минпромторга России. По его словам, Россия доведёт информацию по факту применения токсичных химикатов в зоне СВО до государств-участников ОЗХО, а также в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.
https://ria.ru/20250701/khlorpikrin-2026464251.html
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россия, донецкая народная республика, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Кирилл Лысогорский, Организация по запрещению химического оружия, В мире
Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО

Лысогорский: РФ передаст обнаруженные в ДНР химикаты в техсекретариат ОЗХО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия передаст обнаруженные в селе Ильинка ДНР образцы химикатов в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замглавы Минпромторга России и официальный представитель РФ в ОЗХО Кирилл Лысогорский.
ФСБ РФ 1 июля сообщила, что вблизи села Ильинка Кураховского района ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения).
"Планируем передать обнаруженные в селе Ильинка образцы химикатов в техсекретариат ОЗХО и обратимся за оказанием технического содействия, как это предусмотрено Конвенцией (о запрещении химического оружия - ред.)", - сказал Лысогорский на видео от Минпромторга России.
По его словам, Россия доведёт информацию по факту применения токсичных химикатов в зоне СВО до государств-участников ОЗХО, а также в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.
Военные в противогазах - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Хлорпикрин
1 июля, 10:48
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаКирилл ЛысогорскийОрганизация по запрещению химического оружияВ мире
 
 
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