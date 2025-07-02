https://ria.ru/20250702/khimikaty-2026695447.html

Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО

Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО - РИА Новости, 02.07.2025

Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО

Россия передаст обнаруженные в селе Ильинка ДНР образцы химикатов в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замглавы РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:52:00+03:00

2025-07-02T11:52:00+03:00

2025-07-02T11:52:00+03:00

россия

донецкая народная республика

кирилл лысогорский

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия передаст обнаруженные в селе Ильинка ДНР образцы химикатов в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замглавы Минпромторга России и официальный представитель РФ в ОЗХО Кирилл Лысогорский. ФСБ РФ 1 июля сообщила, что вблизи села Ильинка Кураховского района ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения). "Планируем передать обнаруженные в селе Ильинка образцы химикатов в техсекретариат ОЗХО и обратимся за оказанием технического содействия, как это предусмотрено Конвенцией (о запрещении химического оружия - ред.)", - сказал Лысогорский на видео от Минпромторга России. По его словам, Россия доведёт информацию по факту применения токсичных химикатов в зоне СВО до государств-участников ОЗХО, а также в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.

https://ria.ru/20250701/khlorpikrin-2026464251.html

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россия, донецкая народная республика, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, в мире