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Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе - РИА Новости, 02.07.2025
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе
Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:46:00+03:00
2025-07-02T20:46:00+03:00
2025-07-02T20:50:00+03:00
происшествия
светлый
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры. "По предварительной информации, сегодня, 2 июля 2025 года, в городе Светлом водитель 2006 года рождения совершил наезд на трех женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор города Светлого. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
https://ria.ru/20250605/dagestan-2021102901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлый, калининград
Происшествия, Светлый, Калининград
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе
В Калининградской области водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе