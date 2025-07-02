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Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе - РИА Новости, 02.07.2025
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20:46 02.07.2025 (обновлено: 20:50 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/kaliningrad-2026823208.html
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе - РИА Новости, 02.07.2025
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе
Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:46:00+03:00
2025-07-02T20:50:00+03:00
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры. &quot;По предварительной информации, сегодня, 2 июля 2025 года, в городе Светлом водитель 2006 года рождения совершил наезд на трех женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшие госпитализированы&quot;, - говорится в сообщении.На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор города Светлого. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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происшествия, светлый, калининград
Происшествия, Светлый, Калининград
Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе

В Калининградской области водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе

© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто происшествия, где трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом
Место происшествия, где трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Прокуратура Калининградской области/Telegram
Место происшествия, где трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры.
«

"По предварительной информации, сегодня, 2 июля 2025 года, в городе Светлом водитель 2006 года рождения совершил наезд на трех женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор города Светлого. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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