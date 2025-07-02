https://ria.ru/20250702/kaliningrad-2026823208.html

Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе

Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе - РИА Новости, 02.07.2025

Под Калининградом водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе

Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:46:00+03:00

2025-07-02T20:46:00+03:00

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происшествия

светлый

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Трое женщин были сбиты на пешеходном переходе в городе Светлый под Калининградом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры. "По предварительной информации, сегодня, 2 июля 2025 года, в городе Светлом водитель 2006 года рождения совершил наезд на трех женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор города Светлого. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

https://ria.ru/20250605/dagestan-2021102901.html

светлый

калининград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, светлый, калининград