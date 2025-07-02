Двадцать штатов подали иск против Трампа
Двадцать штатов во главе с Калифорнией подали иск против Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе ICE, сообщает пресс-служба генпрокурора штата Робa Бонты.
"Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной (20 штатов) коалиции подал иск, оспаривая решение Минздрава США предоставить неограниченный доступ к персональным медицинским данным министерству внутренней безопасности, в том числе иммиграционной службе ICE", - говорится в его заявлении.
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По мнению истцов, массовая передача медицинских данных нарушает федеральные законы о конфиденциальности, в том числе HIPAA (закон о переносимости и подотчётности медицинского страхования США), и может отпугнуть людей от обращения за экстренной медицинской помощью, что приведёт к ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди уязвимых групп.
Как отмечается, в иске утверждается, что власти США собираются использовать собранные данные для создания базы массовых депортаций, что также противоречит ряду федеральных законов, включая закон о социальном обеспечении и Privacy Act.
Истцы просят суд признать действия администрации незаконными и заблокировать передачу данных для целей иммиграционного контроля.
В коалицию вошли, помимо Калифорнии, такие штаты, как Нью-Йорк, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган и Вашингтон.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.