https://ria.ru/20250702/kalifornija-2026685734.html

Двадцать штатов подали иск против Трампа

Двадцать штатов подали иск против Трампа - РИА Новости, 02.07.2025

Двадцать штатов подали иск против Трампа

Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:14:00+03:00

2025-07-02T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе ICE, сообщает пресс-служба генпрокурора штата Робa Бонты. "Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной (20 штатов) коалиции подал иск, оспаривая решение Минздрава США предоставить неограниченный доступ к персональным медицинским данным министерству внутренней безопасности, в том числе иммиграционной службе ICE", - говорится в его заявлении. По мнению истцов, массовая передача медицинских данных нарушает федеральные законы о конфиденциальности, в том числе HIPAA (закон о переносимости и подотчётности медицинского страхования США), и может отпугнуть людей от обращения за экстренной медицинской помощью, что приведёт к ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди уязвимых групп. Как отмечается, в иске утверждается, что власти США собираются использовать собранные данные для создания базы массовых депортаций, что также противоречит ряду федеральных законов, включая закон о социальном обеспечении и Privacy Act. Истцы просят суд признать действия администрации незаконными и заблокировать передачу данных для целей иммиграционного контроля. В коалицию вошли, помимо Калифорнии, такие штаты, как Нью-Йорк, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган и Вашингтон. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250122/ssha-1994899102.html

https://ria.ru/20250205/usa-1997435765.html

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в мире, сша, калифорния, нью-йорк (город), дональд трамп