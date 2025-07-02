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Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в парке Якутии

Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в парке Якутии - РИА Новости, 02.07.2025

Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в парке Якутии

Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в природном парке "Живые алмазы Якутии", сообщает пресс-служба региональной Дирекции биологических ресурсов, РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T04:29:00+03:00

2025-07-02T04:29:00+03:00

2025-07-02T08:36:00+03:00

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ЯКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в природном парке "Живые алмазы Якутии", сообщает пресс-служба региональной Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков. "Дорогие друзья, у нас снова радостная новость - в парке "Живые алмазы Якутии" появились на свет шесть очаровательных павлинят", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что малыши уже успели удивить работников парка своим отважным десантом — они смело спустились с крыши голубятни вслед за заботливой мамой. "Мы переживали за их жизнь, но птенцы ловко встряхнулись, встрепенулись и бодро отправились исследовать мир за мамой", - рассказали сотрудники. Павлинята с мамой временно живут в безопасном загоне. Мама-павлиниха пока никого не подпускает к детям, поэтому пол птенцов еще неизвестен. "Это первое павлинье прибавление в этом году, и мы не можем нарадоваться такому трогательному событию", - говорится в сообщении. Природный парк "Живые алмазы Якутии" был открыт в 2009 году на средства алмазодобывающей компании "Алроса". Находится в местности Чуоналыр в Мирнинском районе Якутии, в 18 километрах от города Мирный. Здесь на территории 32 тысяч гектаров в условиях, близких к природным, живут десятки северных животных. Это олени, лоси, бизоны, овцебыки, изюбры, зайцы, рыси, медведи - всего 133 животных, в том числе 26 детенышей. Парк открыт для бесплатного посещения.

https://ria.ru/20250605/medvezhata-2021000014.html

https://ria.ru/20250609/ptenets-2021815977.html

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Первые в этом году птенцы павлина в природном парке "Живые алмазы Якутии" Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в природном парке "Живые алмазы Якутии" 2025-07-02T04:29 true PT0M25S

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