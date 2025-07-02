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При налете БПЛА на Ижевск пострадали 42 человека
При налете БПЛА на Ижевск пострадали 42 человека - РИА Новости, 02.07.2025
При налете БПЛА на Ижевск пострадали 42 человека
В результате налета украинских беспилотников на Ижевск пострадали 42 человека, трое погибли, сообщил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:10:00+03:00
2025-07-02T07:10:00+03:00
2025-07-02T07:10:00+03:00
происшествия
ижевск
москва
александр бречалов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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УФА, 2 июл - РИА Новости. В результате налета украинских беспилотников на Ижевск пострадали 42 человека, трое погибли, сообщил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.Как сообщили в ночь на среду в МЧС, шестерых пострадавших доставили самолетом Ил-76 для лечения в Москву. В полете и сопровождали врачи, психологи и специалисты Минздрава.Налет БПЛА на Ижевск
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происшествия, ижевск, москва, александр бречалов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
Происшествия, Ижевск, Москва, Александр Бречалов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
При налете БПЛА на Ижевск пострадали 42 человека
Глава Удмуртии Бречалов: при налете БПЛА на Ижевск пострадали 42 человека