https://ria.ru/20250702/it-kampus-2026764129.html

Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" запускает новые сетевые программы

Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" запускает новые сетевые программы - РИА Новости, 02.07.2025

Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" запускает новые сетевые программы

Нижегородский ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк" объявил о начале приемной кампании - в этом году будущим студентам и магистрантам предлагается пять... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:53:00+03:00

2025-07-02T15:53:00+03:00

2025-07-02T15:53:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

дмитрий колесников (экс-депутат рады)

высшая школа экономики (вшэ)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Нижегородский ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк" объявил о начале приемной кампании - в этом году будущим студентам и магистрантам предлагается пять направлений обучения, сообщает пресс-служба правительства региона. "ИТ-кампус должен стать драйвером технологического развития не только Нижегородской области, но и всей страны. Его программы отвечают острейшим запросам индустрии: выпускники будут работать в сферах ИИ, информационной безопасности, микроэлектроники и высокотехнологичного строительства. Это прямые инвестиции в будущее российской экономики. Абитуриенты смогут претендовать на гранты, полностью покрывающие стоимость обучения и проживания в общежитиях", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что в этом году будет продолжен прием на сетевые программы, запущенные в 2024 году совместно с НИУ ВШЭ и Нижегородским техническим университетом (НГТУ) имени Алексеева. Это бакалавриат "Технологии искусственного и дополненного интеллекта", а также специалитет "Информационная безопасность автоматизированных систем" со сроком обучения 5 лет. Выпускники программ смогут работать, например, дата-сайентистами, которые востребованы в любых сферах — от банков до молекулярной биологии, а также обеспечивать защиту цифровых данных в коммерческих и государственных структурах. "В числе новых направлений — бакалавриат "Сопряженная разработка программного и аппаратного обеспечения", ориентированный на подготовку инженеров в области микроэлектроники совместно с Нижегородским госуниверситетом имени Лобачевского. Освоив на фундаментальном уровне математику, физику, электротехнику, уже с третьего курса студенты будут участвовать в проектах российских ИТ-компаний по созданию систем связи и "умных" устройств на российской элементной базе", - говорится в сообщении. Для специалистов с высшим образованием, заинтересованных в смене профессии или углублении знаний, доступны два курса магистратуры. Совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом "Неймарк" начинает готовить специалистов по цифровизации строительной отрасли и созданию виртуальных двойников зданий и сооружений. Вместе с НИУ ВШЭ открывается набор на программу углубленного изучения искусственного интеллекта и компьютерного зрения для будущих исследователей и инженеров. "Запуск новых образовательных программ — важный шаг в развитии региональной экосистемы подготовки ИТ-специалистов. Мы создаем все условия для того, чтобы талантливые молодые люди могли получить качественное образование и реализовать свой потенциал на родине", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Нижегородской области Екатерины Солнцевой. Студенты всех пяти программ смогут проживать в современных общежитиях ИТ-кампуса, которые планируется открыть осенью этого года. Все образовательные программы разработаны и будут преподаваться при участии экспертов-практиков из флагманских компаний российской ИТ-индустрии. "Мы не просто даем знания — мы создаем экосистему, где теория сразу применяется на практике. Например, студенты направления "Информационная безопасность" в качестве практики учатся успешно отражать кибератаки, которые хакеры обрушивают на отечественную промышленность и госсектор. А будущие инженеры по ИИ работают с реальными данными гигантов инфотеха", — отметил исполняющий обязанности директора ИТ-кампуса Дмитрий Колесников. ИТ-кампус также объявляет конкурс, благодаря которому абитуриенты смогут претендовать на гранты, полностью или частично покрывающие стоимость обучения и проживания в общежитиях на весь период обучения на сетевых программах университета "Неймарк". Как рассказал исполняющий обязанности ректора университета "Неймарк" Алексей Хабибуллин, отбор будет происходить на основании портфолио, в котором соискатели должны отразить свои достижения за последние три года. Заявку можно подать до 14 июля. Если участник соответствует установленным критериям конкурса, то он автоматически становится победителем. По итогу грантовая комиссия суммирует баллы за портфолио и задание, а затем пригласит лидеров на очную защиту проектов.

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https://ria.ru/20250609/nizhniy_novgorod-2021838833.html

https://ria.ru/20250630/lyulin-2026381697.html

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нижегородская область, глеб никитин, дмитрий колесников (экс-депутат рады), высшая школа экономики (вшэ)