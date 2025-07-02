https://ria.ru/20250702/irkutsk-2026762001.html

Инициатива главы Приангарья о поддержке бойцов СВО одобрена депутатами

Инициатива главы Приангарья о поддержке бойцов СВО одобрена депутатами - РИА Новости, 02.07.2025

Инициатива главы Приангарья о поддержке бойцов СВО одобрена депутатами

По инициативе губернатора Приангарья Игоря Кобзева в законодательство Иркутской области внесены изменения, направленные на поддержку участников СВО при... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:46:00+03:00

2025-07-02T15:46:00+03:00

2025-07-02T15:48:00+03:00

иркутская область

здоровье - общество

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. По инициативе губернатора Приангарья Игоря Кобзева в законодательство Иркутской области внесены изменения, направленные на поддержку участников СВО при поступлении на муниципальную службу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "На сессии законодательного собрания Иркутской области в среду было рассмотрено и одобрено внесение изменений в закон "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области". Они были инициированы губернатором Приангарья Игорем Кобзевым и направлены на поддержку участников СВО при их поступлении на муниципальную службу", - говорится в сообщении. Выступая на сессии перед парламентариями, глава региона отметил важность принимаемых изменений в закон в части корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы, работе по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования. Еще одна важная инициатива – расширение категории медицинских работников, которые могут получить единовременную денежную выплату. Теперь выплату смогут получать специалисты, впервые заключившие договор с медицинской организацией, проживающие в городах, приравненных к районам Крайнего Севера, с населением до 100 тысяч человек. Ранее выплата предоставлялась только тем, кто приехал в такие населенные пункты из другой местности. Также депутатами рассмотрен законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными, и вопрос, касающийся совершенствования оказания онкологической помощи в регионе.

https://ria.ru/20250523/boets-2018739376.html

https://ria.ru/20250624/irkutsk-2025139283.html

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здоровье - общество, иркутская область, игорь кобзев