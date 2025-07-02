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День Казанской иконы Божией Матери 2025: какого числа, история, значение
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Религия
 
12:54 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ikona-1741888906.html
День Казанской иконы Божией Матери: ее значение и дата праздника
День Казанской иконы Божией Матери 2025: какого числа, история, значение
День Казанской иконы Божией Матери: ее значение и дата праздника
День Казанской иконы Божией Матери посвящён обретению чудотворной святыни. Какого числа отмечается праздник, когда будет в 2025 году и как молятся в эту дату –... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:54:00+03:00
2025-07-02T12:54:00+03:00
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МОСКВА – РИА Новости. День Казанской иконы Божией Матери посвящён обретению чудотворной святыни. Какого числа отмечается праздник, когда будет в 2025 году и как молятся в эту дату – в материале РИА Новости.День Казанской иконы Божией МатериДень Казанской иконы не входит в число двенадцати главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных.Однако Казанская икона – одна из самых почитаемых в России. У нее огромное количество списков (точных копий), которые верующие также считают чудотворными.Накануне праздника явления в храмах совершают всенощное бдение – особое длительное богослужение. А после литургии поют гимны и читают молитвы. То же касается и Казанского образа: священники облачаются в голубые одежды и вместе с верующими молятся перед святыней. А если храм посвящен этой иконе, то вокруг него совершается крестный ход.Какого числаВ церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника.Прежде всего, православные вспоминают само обретение иконы. Явление произошло в 1579 году, когда на пожарище в Казани десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнем лик. История гласит, что точное место, где лежала святыня, ей указала сама Богородица. Событие случилось 8 июля – по старому стилю. По-новому – 21 июля.Еще одно празднование дня Казанской иконы Божией Матери Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Перед решающим штурмом ополчение во главе с Мининым и Пожарским всю ночь молилось перед найденным в Казани образом. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября. Сегодня в этот день в России отмечают государственный праздник Дня народного единства.ИсторияДоподлинно неизвестно, кто написал Казанский образ. История начинается, когда икону раскопала на пепелище горожанка Матрона. Об явлении иконы мы знаем благодаря свидетельству священника местной Гостинодворской церкви по имени Ермолай. После он станет патриархом Московским и всея Руси Ермогеном.Когда Ивану Грозному рассказали о чудесной находке, он приказал на месте обретения построить женский Богородицкий монастырь. В этой обители икона хранилась более 300 лет. Ежегодно к ней приезжали поклониться миллионы верующих. Утром 12 июля 1904 года игуменья монастыря обнаружила пропажу святыни. Монахини забили тревогу. Но обитель была переполнена паломниками, поэтому к делу пришлось подключать жандармов. Полицейские вычислили предполагаемых похитителей, однако их причастность к преступлению доказать не удалось. Чудотворный образ так и не нашли.Описание иконыКазанскую икону не спутаешь с другими изображениями Богородицы. Ее иконографический тип уникален: Богородица изображена лицом к зрителю, по плечи, голова чуть наклонена в сторону младенца Христа, который восседает на ее руке.Обычно такую композицию относят к типу "Одигитрия" ("Путеводительница"), например, Смоленская или Тихвинская иконы. Однако на них Божья Матерь указывает рукой на своего божественного сына. На Казанском же образе ничего подобного нет, ее ладони скрыты под одеждой. А Христос смотрит не на Деву Марию, а на зрителя.Значение иконыНесмотря на исчезновение оригинального образа, православные все равно его чтут. Списки Казанской иконы висят практически в каждом храме.Икону считают одной из главных чудотворных святынь России. Именно перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и Пожарским, но и русское войско Петра I перед Полтавской битвой, а также солдаты Кутузова накануне Бородинского сражения. Поэтому реликвию считают покровительницей нашей страны.Копию образа принято дарить молодоженам после венчания. Считается, что молитвы перед ней способствуют укреплению брака.Чем помогает иконаВерующие считают, что молитвенное обращение к Казанской иконе помогает исцелить болезни. Также ей молятся о помощи в учебе и на работе.Кроме того, чудотворный образ обычно принято дарить тем, кто принял крещение, – он будет оберегать человека всю жизнь.Молитвы перед иконойВ день Казанской иконы принято петь особые гимны – тропарь и кондак. Кроме того, верующие читают акафист – сборник молитвенных воззваний.Как молитьсяТропарь и кондак Казанской иконе принято не читать, а петь. Обычно верующие это делают в конце утреннего молитвенного правила. Акафист же можно прочитать в любое свободное время.Молитвы перед иконой и в храмах, и дома обычно произносят стоя на коленях. Либо после слова "аминь" совершают земной поклон.Храмы и соборы в честь Казанской иконы Божией МатериВ Русской православной церкви Казанский храм есть в каждой епархии.Наиболее известны два из них. Прежде всего московский собор в честь Казанской иконы. Его построили на средства князя Дмитрия Пожарского по случаю освобождения столицы в 1612 году. Некоторое время там хранился оригинальный образ, пока его не увезли обратно в Казань. Сейчас здесь на поклонение верующим выставлена чудотворная копия.Другой, не менее почитаемый список, находится в Петербурге – тоже в Казанском соборе. Его посвятили победе русского народа в Отечественной войне 1812 года.
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справки, санкт-петербург, москва, русская православная церковь, дмитрий пожарский, россия, религиозные праздники
Религия, Справки, Санкт-Петербург, Москва, Русская православная церковь, Дмитрий Пожарский, Россия, Религиозные праздники

День Казанской иконы Божией Матери: ее значение и дата праздника

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани
Верующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА – РИА Новости. День Казанской иконы Божией Матери посвящён обретению чудотворной святыни. Какого числа отмечается праздник, когда будет в 2025 году и как молятся в эту дату – в материале РИА Новости.

День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы не входит в число двенадцати главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных.
Однако Казанская икона – одна из самых почитаемых в России. У нее огромное количество списков (точных копий), которые верующие также считают чудотворными.
Накануне праздника явления в храмах совершают всенощное бдение – особое длительное богослужение. А после литургии поют гимны и читают молитвы. То же касается и Казанского образа: священники облачаются в голубые одежды и вместе с верующими молятся перед святыней. А если храм посвящен этой иконе, то вокруг него совершается крестный ход.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКазанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга

Какого числа

В церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника.
Прежде всего, православные вспоминают само обретение иконы. Явление произошло в 1579 году, когда на пожарище в Казани десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнем лик. История гласит, что точное место, где лежала святыня, ей указала сама Богородица. Событие случилось 8 июля – по старому стилю. По-новому – 21 июля.
Еще одно празднование дня Казанской иконы Божией Матери Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Перед решающим штурмом ополчение во главе с Мининым и Пожарским всю ночь молилось перед найденным в Казани образом. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября. Сегодня в этот день в России отмечают государственный праздник Дня народного единства.

История

Доподлинно неизвестно, кто написал Казанский образ. История начинается, когда икону раскопала на пепелище горожанка Матрона. Об явлении иконы мы знаем благодаря свидетельству священника местной Гостинодворской церкви по имени Ермолай. После он станет патриархом Московским и всея Руси Ермогеном.
Когда Ивану Грозному рассказали о чудесной находке, он приказал на месте обретения построить женский Богородицкий монастырь.
В этой обители икона хранилась более 300 лет. Ежегодно к ней приезжали поклониться миллионы верующих.
Утром 12 июля 1904 года игуменья монастыря обнаружила пропажу святыни. Монахини забили тревогу. Но обитель была переполнена паломниками, поэтому к делу пришлось подключать жандармов.
Полицейские вычислили предполагаемых похитителей, однако их причастность к преступлению доказать не удалось. Чудотворный образ так и не нашли.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери
Крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери

Описание иконы

Казанскую икону не спутаешь с другими изображениями Богородицы. Ее иконографический тип уникален: Богородица изображена лицом к зрителю, по плечи, голова чуть наклонена в сторону младенца Христа, который восседает на ее руке.
Обычно такую композицию относят к типу "Одигитрия" ("Путеводительница"), например, Смоленская или Тихвинская иконы. Однако на них Божья Матерь указывает рукой на своего божественного сына. На Казанском же образе ничего подобного нет, ее ладони скрыты под одеждой. А Христос смотрит не на Деву Марию, а на зрителя.

Значение иконы

Несмотря на исчезновение оригинального образа, православные все равно его чтут. Списки Казанской иконы висят практически в каждом храме.
Икону считают одной из главных чудотворных святынь России. Именно перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и Пожарским, но и русское войско Петра I перед Полтавской битвой, а также солдаты Кутузова накануне Бородинского сражения. Поэтому реликвию считают покровительницей нашей страны.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 БМ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25 БМ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Штурмовики Су-25 БМ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Копию образа принято дарить молодоженам после венчания. Считается, что молитвы перед ней способствуют укреплению брака.

Чем помогает икона

Верующие считают, что молитвенное обращение к Казанской иконе помогает исцелить болезни. Также ей молятся о помощи в учебе и на работе.
Кроме того, чудотворный образ обычно принято дарить тем, кто принял крещение, – он будет оберегать человека всю жизнь.
CC BY 2.0 / Daniel Kruczynski / Казанский соборКазанский собор на Красной площади
Казанский собор на Красной площади - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY 2.0 / Daniel Kruczynski / Казанский собор
Казанский собор на Красной площади . Архивное фото

Молитвы перед иконой

В день Казанской иконы принято петь особые гимны – тропарь и кондак. Кроме того, верующие читают акафист – сборник молитвенных воззваний.

Как молиться

Тропарь и кондак Казанской иконе принято не читать, а петь. Обычно верующие это делают в конце утреннего молитвенного правила. Акафист же можно прочитать в любое свободное время.
Молитвы перед иконой и в храмах, и дома обычно произносят стоя на коленях. Либо после слова "аминь" совершают земной поклон.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКазанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге

Храмы и соборы в честь Казанской иконы Божией Матери

В Русской православной церкви Казанский храм есть в каждой епархии.
Наиболее известны два из них. Прежде всего московский собор в честь Казанской иконы. Его построили на средства князя Дмитрия Пожарского по случаю освобождения столицы в 1612 году. Некоторое время там хранился оригинальный образ, пока его не увезли обратно в Казань. Сейчас здесь на поклонение верующим выставлена чудотворная копия.
Другой, не менее почитаемый список, находится в Петербурге – тоже в Казанском соборе. Его посвятили победе русского народа в Отечественной войне 1812 года.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы
31 октября 2024, 11:38
 
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