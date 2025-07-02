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ХАМАС провело консультации для достижения соглашения о прекращении огня

ХАМАС провело консультации для достижения соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 02.07.2025

ХАМАС провело консультации для достижения соглашения о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС заявило, что проводит консультации для обсуждения предложений от посредников для достижения соглашения о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:00:00+03:00

2025-07-02T17:00:00+03:00

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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что проводит консультации для обсуждения предложений от посредников для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Движение отметило, что посредники прилагают усилия для "достижения рамочного соглашения и начала серьёзных переговоров". "Мы действуем с высокой ответственностью и проводим национальные консультации для обсуждения предложений от братьев-посредников ради достижения соглашения, гарантирующего прекращение агрессии и вывод (израильских войск - ред.)", - говорится в заявлении ХАМАС. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Израиль на встрече с представителями его администрации согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023288831.html

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в мире, сша, израиль, каир (город), дональд трамп, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте