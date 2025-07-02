https://ria.ru/20250702/gurev-2026757982.html

Гурьев примет участие в бизнес-форуме России и Бразилии

Гурьев примет участие в бизнес-форуме России и Бразилии - РИА Новости, 02.07.2025

Гурьев примет участие в бизнес-форуме России и Бразилии

Глава Российской ассоциации производителей удобрений, председатель совета предпринимателей Россия-Бразилия Андрей Гурьев примет участие в Российско-бразильском... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:33:00+03:00

2025-07-02T15:33:00+03:00

2025-07-02T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Российской ассоциации производителей удобрений, председатель совета предпринимателей Россия-Бразилия Андрей Гурьев примет участие в Российско-бразильском бизнес-форуме, он пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, сообщает пресс-служба РАПУ. Организаторами бизнес-форума выступают совет предпринимателей Россия-Бразилия и фонд "Росконгресс" под брендом Roscongress International. Мероприятие призвано способствовать продвижению внешнеэкономических интересов России в Бразилии. "Российско-бразильское сотрудничество является многогранным и охватывает различные сферы, включая политику, экономику, культуру и науку. Бразилия является крупнейшим торговым партнером России в Латинской Америке, ее доля в общем товарообороте России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна составляет около 48%. Торговля достигла исторического максимума в 2024 году, составив 12,4 миллиарда долларов США. В настоящий момент активное развитие получило межрегиональное сотрудничество, усиливается диалог между субъектами Российской Федерации и штатами Бразилии", – отметил советник президента России Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба РАПУ. Он подчеркнул, что в 2028 году страны отметят 200-летие установления дипломатических отношений. Из-за этого бизнес-форум приобретает дополнительную актуальность. "Уверен, что мероприятие станет логичным продолжением бизнес-диалога двух стран, который состоялся в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума", – сказал Кобяков. Участниками бизнес-форума станут государственные, политические и общественные деятели, предприниматели, представители СМИ двух стран. Программой мероприятия предусмотрены проведение общего пленарного заседания, организация B2B-, B2G-переговоров представителей крупного и среднего бизнеса, руководителей государственных и общественных структур России и Бразилии. "Бразилия прочно сохраняет позиции ключевого партнера России в Латинской Америке. Страны разделяют общие ценности, выступают за создание многополярного мира, являются основательницами БРИКС. Налажено научно-технологическое, образовательное и гуманитарное сотрудничество. Интенсивные связи подтверждает возросший до своего исторического максимума российско-бразильский товарооборот. При этом особая роль в развитии делового партнерства отводится Советам предпринимателей России и Бразилии, а также двусторонним встречам и форумам", – отметил Гурьев. Глава совета предпринимателей Россия-Бразилия назвал проведение бизнес-форума важным стратегическим шагом к развитию торгово-экономического, делового сотрудничества между странами. "Обширный состав российской делегации демонстрирует, что, помимо традиционных сфер сотрудничества, список направлений двусторонней кооперации активно растет. Не сомневаюсь, что нас ждут интересные дискуссии и плодотворный нетворкинг на полях форума в Рио-де-Жанейро", – подчеркнул Гурьев. Бизнес-форум станет площадкой для обсуждения, поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-бразильского сотрудничества. Его проведение вписано в календарь мероприятий председательства Бразилии в БРИКС: 5 июля в Рио-де-Жанейро пройдет Деловой форум БРИКС, а 6 и 7 июля там же состоится саммит лидеров стран БРИКС, подчеркнули в пресс-службе. "На 100% закрывая все потребности приоритетного внутреннего рынка, российская отрасль минеральных удобрений сегодня является экспортером №1 в мире с долей в 18%. За последние три года мы более чем на 60% нарастили поставки в государства БРИКС до рекордных 21,5 миллиона тонн в прошлом году. На долю блока приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России. Мы готовы и дальше выступать надежной опорой дружественных стран в построении продовольственного суверенитета. В ходе предстоящего бизнес-форума БРИКС мы обсудим меры, которые помогут реализовать гигантский потенциал сотрудничества государств блока", – отметил Гурьев.

https://ria.ru/20250626/ekspert-2025477085.html

https://ria.ru/20250610/rapu-2021907009.html

https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025505473.html

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россия, бразилия, латинская америка, андрей гурьев, антон кобяков, брикс