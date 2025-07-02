https://ria.ru/20250702/grazhdanstvo-2026801774.html

Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ

Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ - РИА Новости, 02.07.2025

Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ

Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:34:00+03:00

2025-07-02T18:34:00+03:00

2025-07-02T18:34:00+03:00

религия

украина

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства не главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а всех украинцев, рассказав, что верующих шокировало это решение. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). "Украинские верующие, конечно, в шоке, они в ужасе, они понимают, что фактически Зеленский лишил гражданства не блаженнейшего митрополита всей Украины - всех украинцев", – сказал епископ Гедеон РИА Новости. Он напомнил, что и сам был дважды лишен украинского гражданства – при Петре Порошенко и Зеленском. "Чего можно ожидать от неонацистской фашистской организации? Ничего хорошего. И как бы блаженнейший при всем моем уважении к нему ни пытался как-то им понравиться, как-то говорить, что мы не такие, что мы уже якобы вышли из Московского патриархата – это не поможет", – добавил епископ. Это действие, считает он, фактически подрывает связь с Украиной православных, оказавшихся за пределами страны. "Зеленский лишил сегодняшним указом не митрополита Онуфрия, а всех православных христиан, которых сегодня фактически больше, чем проживающих людей на Украине. Люди разъехались в разные страны, но они себя считали хоть как-то гражданами. А теперь в связи с этим указом и они уже не граждане, так как следуют за блаженнейшим Онуфрием, главой нашей Украинской православной церкви. Так что сегодня он лишил всех украинцев украинского гражданства. Во всяком случае нормальных людей, верующих в Бога", – заключил епископ Гедеон.

https://ria.ru/20250702/zelenskij-2026797838.html

https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html

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украина, владимир зеленский, петр порошенко, московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире