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Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ - РИА Новости, 02.07.2025
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Религия
 
18:34 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/grazhdanstvo-2026801774.html
Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ
Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ - РИА Новости, 02.07.2025
Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ
Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:34:00+03:00
2025-07-02T18:34:00+03:00
религия
украина
владимир зеленский
петр порошенко
московский патриархат
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства не главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а всех украинцев, рассказав, что верующих шокировало это решение. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). "Украинские верующие, конечно, в шоке, они в ужасе, они понимают, что фактически Зеленский лишил гражданства не блаженнейшего митрополита всей Украины - всех украинцев", – сказал епископ Гедеон РИА Новости. Он напомнил, что и сам был дважды лишен украинского гражданства – при Петре Порошенко и Зеленском. "Чего можно ожидать от неонацистской фашистской организации? Ничего хорошего. И как бы блаженнейший при всем моем уважении к нему ни пытался как-то им понравиться, как-то говорить, что мы не такие, что мы уже якобы вышли из Московского патриархата – это не поможет", – добавил епископ. Это действие, считает он, фактически подрывает связь с Украиной православных, оказавшихся за пределами страны. "Зеленский лишил сегодняшним указом не митрополита Онуфрия, а всех православных христиан, которых сегодня фактически больше, чем проживающих людей на Украине. Люди разъехались в разные страны, но они себя считали хоть как-то гражданами. А теперь в связи с этим указом и они уже не граждане, так как следуют за блаженнейшим Онуфрием, главой нашей Украинской православной церкви. Так что сегодня он лишил всех украинцев украинского гражданства. Во всяком случае нормальных людей, верующих в Бога", – заключил епископ Гедеон.
https://ria.ru/20250702/zelenskij-2026797838.html
https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html
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украина, владимир зеленский, петр порошенко, московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Зеленский лишил гражданства не главу УПЦ, а всех украинцев, считает епископ

Епископ Макаровский: Зеленский лишил гражданства всех украинцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства не главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а всех украинцев, рассказав, что верующих шокировало это решение.
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Украине сравнили Зеленского с Иудой
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"Украинские верующие, конечно, в шоке, они в ужасе, они понимают, что фактически Зеленский лишил гражданства не блаженнейшего митрополита всей Украины - всех украинцев", – сказал епископ Гедеон РИА Новости.
Он напомнил, что и сам был дважды лишен украинского гражданства – при Петре Порошенко и Зеленском.
"Чего можно ожидать от неонацистской фашистской организации? Ничего хорошего. И как бы блаженнейший при всем моем уважении к нему ни пытался как-то им понравиться, как-то говорить, что мы не такие, что мы уже якобы вышли из Московского патриархата – это не поможет", – добавил епископ.
Это действие, считает он, фактически подрывает связь с Украиной православных, оказавшихся за пределами страны.
"Зеленский лишил сегодняшним указом не митрополита Онуфрия, а всех православных христиан, которых сегодня фактически больше, чем проживающих людей на Украине. Люди разъехались в разные страны, но они себя считали хоть как-то гражданами. А теперь в связи с этим указом и они уже не граждане, так как следуют за блаженнейшим Онуфрием, главой нашей Украинской православной церкви. Так что сегодня он лишил всех украинцев украинского гражданства. Во всяком случае нормальных людей, верующих в Бога", – заключил епископ Гедеон.
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