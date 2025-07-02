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ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов
ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 02.07.2025
ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов в случае неисполнения ими требований закона, сообщил председатель... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:02:00+03:00
2025-07-02T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов в случае неисполнения ими требований закона, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей – иноагентов, пытаясь раскачать ситуацию в нашем обществе, чтобы ослабить нас", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству, сообщили в пресс-службе. Документ разработан группой депутатов Госдумы. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По словам Володина, порядка 40% иноагентов уклоняются от исполнения возложенных на них законом обязанностей, в том числе игнорируют требования о маркировке и предоставлении обязательной отчетности. "Как показывает анализ правоприменения, административного штрафа недостаточно. Те, кто предал страну и вредит ей, должны отвечать по всей строгости закона", – подчеркнул он. Согласно инициативе привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") в течение года. В соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов
У ГД в приоритете рассмотрение закона об усилении ответственности иноагентов
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов в случае неисполнения ими требований закона, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию
от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей – иноагентов, пытаясь раскачать ситуацию в нашем обществе, чтобы ослабить нас", – сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству, сообщили в пресс-службе. Документ разработан группой депутатов Госдумы. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По словам Володина, порядка 40% иноагентов уклоняются от исполнения возложенных на них законом обязанностей, в том числе игнорируют требования о маркировке и предоставлении обязательной отчетности.
"Как показывает анализ правоприменения, административного штрафа недостаточно. Те, кто предал страну и вредит ей, должны отвечать по всей строгости закона", – подчеркнул он.
Согласно инициативе привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") в течение года. В соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.