https://ria.ru/20250702/gosduma-2026696640.html

ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 02.07.2025

ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов в случае неисполнения ими требований закона, сообщил председатель... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:02:00+03:00

2025-07-02T12:02:00+03:00

2025-07-02T12:09:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов в случае неисполнения ими требований закона, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей – иноагентов, пытаясь раскачать ситуацию в нашем обществе, чтобы ослабить нас", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству, сообщили в пресс-службе. Документ разработан группой депутатов Госдумы. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По словам Володина, порядка 40% иноагентов уклоняются от исполнения возложенных на них законом обязанностей, в том числе игнорируют требования о маркировке и предоставлении обязательной отчетности. "Как показывает анализ правоприменения, административного штрафа недостаточно. Те, кто предал страну и вредит ей, должны отвечать по всей строгости закона", – подчеркнул он. Согласно инициативе привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") в течение года. В соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

https://ria.ru/20250624/zakon-2025126717.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф