https://ria.ru/20250702/gosduma-2026685927.html

В Госдуме назвали приостановку поставок оружия США на Украину верным шагом

В Госдуме назвали приостановку поставок оружия США на Украину верным шагом - РИА Новости, 02.07.2025

В Госдуме назвали приостановку поставок оружия США на Украину верным шагом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал верным, хоть и запоздалым шагом приостановку США поставок оружия на Украину. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:14:00+03:00

2025-07-02T11:14:00+03:00

2025-07-02T11:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал верным, хоть и запоздалым шагом приостановку США поставок оружия на Украину. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". "Со стороны США это верный, хоть и запоздалый шаг. Военный конфликт давно бы сошел на нет, если бы киевский режим не получал от Запада щедрые финансовые вливания и поставки крупных партий оружия для продолжения военных действий", - сказал Шеремет. Собеседник агентства отметил, что Россия всегда была открыта для переговоров и участия в эффективных международных форматах по урегулированию украинского конфликта, спровоцированного самим Западом. "Думаю, США не стоит останавливаться, а последовать дальше и прекратить полностью военное сотрудничество с Украиной, а также оказать давление в этом вопросе на европейские страны. Уверен, что тогда боевые действия, чего так добивается американский президент (Дональд - ред.) Трамп, могут закончиться в считанные дни", - добавил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250627/putin-2025904616.html

https://ria.ru/20250702/pentagon-2026666308.html

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украина, сша, россия, михаил шеремет, госдума рф