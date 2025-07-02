https://ria.ru/20250702/gosduma-2026642523.html

Стали известны сроки внесения в Госдуму федерального бюджета на 2026 год

Стали известны сроки внесения в Госдуму федерального бюджета на 2026 год - РИА Новости, 02.07.2025

Стали известны сроки внесения в Госдуму федерального бюджета на 2026 год

Проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов будет внесен в Госдуму правительством до 1 октября текущего года, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:27:00+03:00

2025-07-02T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов будет внесен в Госдуму правительством до 1 октября текущего года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ( "Единая Россия"). "До 1 октября текущего года правительство Российской Федерации представит в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 финансовый год и плановый период 2027-2028 годов, а также сопутствующие нормативно-правовые акты, имеющие стратегическое значение для финансовой системы государства", - сказал Говырин. По словам депутата, предполагается, что весь пакет документов будет направлен в нижнюю палату парламента в электронном формате, что отражает современные тенденции цифровизации государственного управления. "Законопроект о федеральном бюджете разработан на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, охватывающего период до 2028 года включительно. Данный прогноз является основополагающим элементом при формировании бюджетной политики и позволяет оценить потенциальные макроэкономические условия, в которых будет реализовываться бюджетная стратегия на указанный временной горизонт", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год и последующие периоды представляет собой комплексный документ, учитывающий широкий спектр факторов, влияющих на финансовую устойчивость государства, включая демографические изменения, динамику ВВП, уровень инфляции, состояние государственных финансов и другие ключевые показатели. "В связи с этим, детальный анализ и экспертиза представленных документов являются критически важными для обеспечения сбалансированности и эффективности бюджетной политики на долгосрочную перспективу", - заключил Говырин.

https://ria.ru/20250619/dolya--2023871033.html

https://realty.ria.ru/20250617/gosduma-2023367673.html

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экономика, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия