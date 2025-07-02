https://ria.ru/20250702/germaniya-2026675606.html

Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами

Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами - РИА Новости, 02.07.2025

Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами

В первой половине 2025 года предприятия в Германии объявили о намерении сократить 37,7 тысячи сотрудников, что стало самым значительным числом для данного... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:42:00+03:00

2025-07-02T10:42:00+03:00

2025-07-02T10:42:00+03:00

германия

porsche panamera

audi a8

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В первой половине 2025 года предприятия в Германии объявили о намерении сократить 37,7 тысячи сотрудников, что стало самым значительным числом для данного периода с кризиса, вызванного коронавирусом, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций.Число работников, которых планируют сократить в Германии, продолжает увеличиваться третий год подряд: если в первой половине 2022 года бизнес в стране планировал уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то к 2025 году это число выросло до 37,7 тысячи.Это самый высокий показатель с 2020 года, когда компании намеревались уволить рекордные для первого полугодия 48,1 тысячи работников. Даже в другие кризисные периоды планы по сокращениям не были значительно выше, чем в текущем году: во время глобального финансового кризиса немецкие фирмы планировали уволить 40 тысяч человек, а во время пика европейского долгового кризиса — 40,8 тысячи.В основном в первой половине 2025 года о намерении сократить персонал сообщали компании из промышленного сектора — 28 компаний планируют уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний связаны с автомобильной отраслью, включая такие, как Porsche и Audi.Две компании из сферы логистики планируют уволить 8,2 тысячи сотрудников, девять фирм из торговой отрасли — 4,5 тысячи, а один банк — 3,3 тысячи. Сокращения в сфере здравоохранения, электроэнергетики, строительства и СМИ затронут около одной тысячи человек.

https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

германия, porsche panamera, audi a8, в мире