https://ria.ru/20250702/genprokuratura-2026671491.html

Комиссия ГД направила в ГП материалы о призывах релокантов к санкциям

Комиссия ГД направила в ГП материалы о призывах релокантов к санкциям - РИА Новости, 02.07.2025

Комиссия ГД направила в ГП материалы о призывах релокантов к санкциям

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в Генпрокуратуру РФ материалы о противоправных... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:27:00+03:00

2025-07-02T10:27:00+03:00

2025-07-02T10:27:00+03:00

россия

василий пискарев

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА 2 июл - РИА Новости. Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в Генпрокуратуру РФ материалы о противоправных действиях релокантов, призывавших лидеров НАТО и Евросоюза к введению новых санкций против России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Комиссия изучила материалы об антироссийских акциях за рубежом, организованных релокантами в поддержку Украины и приуроченных к саммиту НАТО 24-25 июня в Гааге", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Депутат добавил, что более 100 лиц, включая сбежавших за границу иноагентов и членов нежелательных в России иностранных неправительственных организаций ("Демократическое сообщество россиян на Кипре", "Русская Америка за демократию в России", "Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии", испанская "La Asociacion de Rusos Libres" и другие), организовали агитационную кампанию по мобилизации военной помощи Украине и обратились к лидерам Евросоюза и НАТО с требованием ужесточить санкции против нашей страны. "За призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность по ст. 284.2 УК РФ вплоть до 5 лет лишения свободы. Собранные материалы в отношении участников данных мероприятий направлены нами в Генеральную прокуратуру РФ", - отметил Пискарев.

https://ria.ru/20250619/peskov-2023974767.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф