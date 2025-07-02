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Франция предупредила Германию о телефонном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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15:42 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/frantsiya-2026760346.html
Франция предупредила Германию о телефонном разговоре Путина и Макрона
Франция предупредила Германию о телефонном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Франция предупредила Германию о телефонном разговоре Путина и Макрона
Французское правительство заранее проинформировало власти Германии о телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:42:00+03:00
2025-07-02T15:42:00+03:00
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Французское правительство заранее проинформировало власти Германии о телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Мы были проинформированы французской стороной, а также впоследствии осведомлены о результатах", — заявил Корнелиус, его слова приводит портал n-tv. Темой разговора стала иранская ядерная программа. Корнелиус отметил, что немецкая сторона не будет оценивать инициативу звонка, добавив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в настоящее время не планирует созваниваться с Путиным. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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в мире, германия, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, фридрих мерц
В мире, Германия, Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
Франция предупредила Германию о телефонном разговоре Путина и Макрона

Правительство Франции проинформировало Германию о разговоре Макрона с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон и Владимир Путин
Эммануэль Макрон и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Французское правительство заранее проинформировало власти Германии о телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Мы были проинформированы французской стороной, а также впоследствии осведомлены о результатах", — заявил Корнелиус, его слова приводит портал n-tv.
Темой разговора стала иранская ядерная программа. Корнелиус отметил, что немецкая сторона не будет оценивать инициативу звонка, добавив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в настоящее время не планирует созваниваться с Путиным.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Вчера, 05:58
 
В миреГерманияФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронФридрих Мерц
 
 
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