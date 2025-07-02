МИД Франции заявило о принятии ЕС жестких санкций против России
Глава МИД Франции: ЕС примет самые жесткие санкции против России за три года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля", - заявил он в интервью изданию Monde.
Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.