https://ria.ru/20250702/evrosoyuz-2026759817.html

МИД Франции заявило о принятии ЕС жестких санкций против России

МИД Франции заявило о принятии ЕС жестких санкций против России - РИА Новости, 02.07.2025

МИД Франции заявило о принятии ЕС жестких санкций против России

Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:40:00+03:00

2025-07-02T15:40:00+03:00

2025-07-02T15:40:00+03:00

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля", - заявил он в интервью изданию Monde. Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html

https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html

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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, евросоюз