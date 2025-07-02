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В Ростовской области обсудили перспективы развития экономики - РИА Новости, 02.07.2025
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Ростовская область
 
22:49 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html
В Ростовской области обсудили перспективы развития экономики
В Ростовской области обсудили перспективы развития экономики - РИА Новости, 02.07.2025
В Ростовской области обсудили перспективы развития экономики
Межотраслевая стратегическая сессия "Устойчивая и динамичная экономика", на которой обсудили перспективны развития региона, состоялась в Ростовской области,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:49:00+03:00
2025-07-02T22:49:00+03:00
ростовская область
экономика
ростовская область
юрий слюсарь
госдума рф
виктория абрамченко
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Межотраслевая стратегическая сессия "Устойчивая и динамичная экономика", на которой обсудили перспективны развития региона, состоялась в Ростовской области, сообщило региональное правительство. В области проходят сессии по обновлению стратегии социально-экономического развития региона, объявило правительство. &quot;Сегодня, 2 июля, глава региона Юрий Слюсарь и вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко приняли участие в сессии &quot;Устойчивая и динамичная экономика&quot;. На ней были представлены предложения, отобранные в ходе обсуждения с представителями бизнеса, власти, науки, депутатского корпуса&quot;, - говорится в сообщении на сайте правительства региона.По данным правительства, круглые столы работали по направлениям: "Малый и средний бизнес", "Инвестиции", "Экспорт, в том числе технологическая и промышленная кооперация, экспорт услуг", "Производительность труда", "Туризм", "Креативные индустрии", "Сельское хозяйство и АПК", "Потребительский рынок", "Развитие логистического потенциала". Каждой командой по своему направлению были внесены предложения, которые будут проанализированы профильными ведомствами и учтены при доработке стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, подчеркнули в правительстве. По мнению главы региона, все решения и предложения, вошедшие в стратегию, должны отвечать интересам жителей. "Экономика лежит в основе всего. От нее зависят понятные каждому вещи: новые больницы и школы, хорошие дороги, ухоженные дворы, социальные программы - все то, что делает жизнь людей удобней и комфортней. И в этом смысле сегодня, наверное, одна из самых важных стратегических сессий", - сказал Слюсарь. Глава региона добавил, что в диалоге с экспертами обсуждаются конкретные предложения, которые позволят укреплять экономику области, поскольку на основании идей и инициатив, предложенных экспертами, будет сформирован четкий стратегический план, который поможет развитию региона. Правительство напомнило, что впервые идею обновить существующую стратегию развития области Слюсарь озвучил в апреле. Тогда он отметил, что документ должен соотноситься с новыми национальными целями, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным, и нацпроектами, а также отвечать существующим задачам. Кроме того, глава региона предложил провести стратегические сессии и во всех муниципалитетах региона, чтобы в них могли принять участие жители области, заключило правительство.
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экономика, ростовская область, юрий слюсарь , госдума рф, виктория абрамченко, россия, владимир путин
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Госдума РФ, Виктория Абрамченко, Россия, Владимир Путин
В Ростовской области обсудили перспективы развития экономики

В Ростовской области прошла сессия "Устойчивая и динамичная экономика"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Межотраслевая стратегическая сессия "Устойчивая и динамичная экономика", на которой обсудили перспективны развития региона, состоялась в Ростовской области, сообщило региональное правительство.
В области проходят сессии по обновлению стратегии социально-экономического развития региона, объявило правительство.
«

"Сегодня, 2 июля, глава региона Юрий Слюсарь и вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко приняли участие в сессии "Устойчивая и динамичная экономика". На ней были представлены предложения, отобранные в ходе обсуждения с представителями бизнеса, власти, науки, депутатского корпуса", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По данным правительства, круглые столы работали по направлениям: "Малый и средний бизнес", "Инвестиции", "Экспорт, в том числе технологическая и промышленная кооперация, экспорт услуг", "Производительность труда", "Туризм", "Креативные индустрии", "Сельское хозяйство и АПК", "Потребительский рынок", "Развитие логистического потенциала". Каждой командой по своему направлению были внесены предложения, которые будут проанализированы профильными ведомствами и учтены при доработке стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, подчеркнули в правительстве.
По мнению главы региона, все решения и предложения, вошедшие в стратегию, должны отвечать интересам жителей.
"Экономика лежит в основе всего. От нее зависят понятные каждому вещи: новые больницы и школы, хорошие дороги, ухоженные дворы, социальные программы - все то, что делает жизнь людей удобней и комфортней. И в этом смысле сегодня, наверное, одна из самых важных стратегических сессий", - сказал Слюсарь.
Глава региона добавил, что в диалоге с экспертами обсуждаются конкретные предложения, которые позволят укреплять экономику области, поскольку на основании идей и инициатив, предложенных экспертами, будет сформирован четкий стратегический план, который поможет развитию региона.
Правительство напомнило, что впервые идею обновить существующую стратегию развития области Слюсарь озвучил в апреле. Тогда он отметил, что документ должен соотноситься с новыми национальными целями, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным, и нацпроектами, а также отвечать существующим задачам. Кроме того, глава региона предложил провести стратегические сессии и во всех муниципалитетах региона, чтобы в них могли принять участие жители области, заключило правительство.
 
Ростовская областьЭкономикаРостовская областьЮрий СлюсарьГосдума РФВиктория АбрамченкоРоссияВладимир Путин
 
 
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