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Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2 процента - РИА Новости, 02.07.2025
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19:07 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026810090.html
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2 процента
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2 процента - РИА Новости, 02.07.2025
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2 процента
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении с 1,9% в апреле, по итогам января-мая составил 1,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:07:00+03:00
2025-07-02T19:07:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
максим решетников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении с 1,9% в апреле, по итогам января-мая составил 1,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% год к году после 1,9% в апреле. По итогам 5 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5% год к году", - сказано в обзоре. В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики. Традиционно министерство в августе вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%.
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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2 процента

МЭР: рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении с 1,9% в апреле, по итогам января-мая составил 1,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% год к году после 1,9% в апреле. По итогам 5 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5% год к году", - сказано в обзоре.
В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики.
Традиционно министерство в августе вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%.
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Российский рынок акций в среду снизился более чем на один процент
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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