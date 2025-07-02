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Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов - РИА Новости, 02.07.2025
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18:31 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026801042.html
Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов
Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов - РИА Новости, 02.07.2025
Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов
Глава ВТБ Андрей Костин предложил повысить таргет по инфляции с 4% до 8%. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии на финансовом конгрессе Банка России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:31:00+03:00
2025-07-02T18:31:00+03:00
экономика
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил повысить таргет по инфляции с 4% до 8%. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии на финансовом конгрессе Банка России. "Я считаю, что в таких условиях можно было бы и таргетирование другое сделать. Вот 4% как заветная цифра … А что, 8 — плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная, красиво пишется. И в этом плане не видел бы такой трагедии. Ну, 4 так 4, давайте ее достигать", - сказал он. Также Костин считает, что первой реакцией на снижение ключевой ставки станет сокращение кредитного портфеля банков, а не рост. В мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что повышения таргета по инфляции с 4% может навредить экономике, Банк России, наоборот, больше думает о снижении цели по инфляции, но пока для этого не пришло время.
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экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов

Костин предложил поднять таргет по инфляции с 4% до 8%

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил повысить таргет по инфляции с 4% до 8%. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии на финансовом конгрессе Банка России.
"Я считаю, что в таких условиях можно было бы и таргетирование другое сделать. Вот 4% как заветная цифра … А что, 8 — плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная, красиво пишется. И в этом плане не видел бы такой трагедии. Ну, 4 так 4, давайте ее достигать", - сказал он.
Также Костин считает, что первой реакцией на снижение ключевой ставки станет сокращение кредитного портфеля банков, а не рост.
В мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что повышения таргета по инфляции с 4% может навредить экономике, Банк России, наоборот, больше думает о снижении цели по инфляции, но пока для этого не пришло время.
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ЭкономикаАндрей Костин (банкир)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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