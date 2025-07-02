https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026801042.html

Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов

Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов - РИА Новости, 02.07.2025

Костин предложил повысить таргет по инфляции с четырех до восьми процентов

Глава ВТБ Андрей Костин предложил повысить таргет по инфляции с 4% до 8%. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии на финансовом конгрессе Банка России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:31:00+03:00

2025-07-02T18:31:00+03:00

2025-07-02T18:31:00+03:00

экономика

андрей костин (банкир)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил повысить таргет по инфляции с 4% до 8%. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии на финансовом конгрессе Банка России. "Я считаю, что в таких условиях можно было бы и таргетирование другое сделать. Вот 4% как заветная цифра … А что, 8 — плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная, красиво пишется. И в этом плане не видел бы такой трагедии. Ну, 4 так 4, давайте ее достигать", - сказал он. Также Костин считает, что первой реакцией на снижение ключевой ставки станет сокращение кредитного портфеля банков, а не рост. В мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что повышения таргета по инфляции с 4% может навредить экономике, Банк России, наоборот, больше думает о снижении цели по инфляции, но пока для этого не пришло время.

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)