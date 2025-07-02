https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026760818.html

Набиуллина рассказала о сложностях у российских экспортеров

Набиуллина рассказала о сложностях у российских экспортеров - РИА Новости, 02.07.2025

Набиуллина рассказала о сложностях у российских экспортеров

Российские экспортеры оказались в "ножницах": с одной стороны - высокие ставки, с другой - крепкий рубль, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:44:00+03:00

2025-07-02T15:44:00+03:00

2025-07-02T15:44:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Российские экспортеры оказались в "ножницах": с одной стороны - высокие ставки, с другой - крепкий рубль, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Действительно, например, экспортерам сейчас очень сложно - они оказались в "ножницах": высокие ставки, низкий курс и еще и падение цен, и не только цен, по некоторым спрос на экспортных рынках", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, рыночной экономике нужен такой курс, который отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников. "И понятно, что экспортеры хотели иметь более слабый курс. Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт оборудования для технологической модернизации", - отметила она. "Поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы курс был в интересах всей экономики, важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков, и чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, латание регулирования и подгонку курса под те или иные нужды. Мне кажется, это одно из преимуществ рыночной экономики, которым нужно дорожить", - сказала она.

https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013469449.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)