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Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке - РИА Новости, 02.07.2025
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09:12 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/efimov-2026602569.html
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке - РИА Новости, 02.07.2025
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке
Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:12:00+03:00
2025-07-02T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что трехэтажный детсад возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", рядом расположена станция метро "Ольховая"."Объект возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Согласно проекту, дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы. Также будут предусмотрены медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.Для каждой группы детского сада будет своя площадка для прогулок, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке

Ефимов: детский сад на 200 мест возведут в Коммунарке Новой Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что трехэтажный детсад возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", рядом расположена станция метро "Ольховая".
«
"Объект возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Согласно проекту, дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы. Также будут предусмотрены медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.
Для каждой группы детского сада будет своя площадка для прогулок, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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