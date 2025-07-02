https://ria.ru/20250702/efimov-2026602569.html
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке - РИА Новости, 02.07.2025
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке
Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:12:00+03:00
2025-07-02T09:12:00+03:00
2025-07-02T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что трехэтажный детсад возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", рядом расположена станция метро "Ольховая"."Объект возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Согласно проекту, дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы. Также будут предусмотрены медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.Для каждой группы детского сада будет своя площадка для прогулок, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке
Ефимов: детский сад на 200 мест возведут в Коммунарке Новой Москвы
МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что трехэтажный детсад возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", рядом расположена станция метро "Ольховая".
«
"Объект возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Согласно проекту, дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы. Также будут предусмотрены медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.
Для каждой группы детского сада будет своя площадка для прогулок, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе.