https://ria.ru/20250702/efimov-2026602569.html

Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке

Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке - РИА Новости, 02.07.2025

Ефимов: детский сад на 200 мест построят в Коммунарке

Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:12:00+03:00

2025-07-02T09:12:00+03:00

2025-07-02T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Детский сад на 200 мест построят в Коммунарке на свободном земельном участке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда №7183, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что трехэтажный детсад возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", рядом расположена станция метро "Ольховая"."Объект возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Согласно проекту, дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы. Также будут предусмотрены медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.Для каждой группы детского сада будет своя площадка для прогулок, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы