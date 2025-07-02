https://ria.ru/20250702/durov-2026828903.html

Против Telegram ведется кампания по дискредитации, считает Дуров

Против Telegram ведется кампания по дискредитации, считает Дуров - РИА Новости, 03.07.2025

Против Telegram ведется кампания по дискредитации, считает Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T21:29:00+03:00

2025-07-02T21:29:00+03:00

2025-07-03T00:12:00+03:00

telegram

павел дуров

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными ошибками журналистов"."Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram", - написал он в своем Telegram-канале.Дуров отметил, что несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе мессенджера из России. Она начала активно расходиться в СМИ, и администраторам пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах.Кроме того, ряд российских и украинских СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке Telegram-каналов, занимающихся сбором данных по открытым источникам (OSINT), по политическим причинам, заявил Дуров. Он уточнил, что на самом деле работу ряда каналов приостановили автоматическими скриптами за обнародование личных данных.Дуров добавил, что Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мессенджер часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон.

https://ria.ru/20250702/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

telegram, павел дуров