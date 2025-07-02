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Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости, 02.07.2025
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18:19 02.07.2025 (обновлено: 18:20 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/duda-2026798614.html
Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости, 02.07.2025
Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:19:00+03:00
2025-07-02T18:20:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации), сообщает канцелярия польского лидера. "Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля национального дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении. Ранее соответствующее решение принял сейм Польши. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* запрещенные в РФ экстремистские организации
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в мире, польша, россия, украина, анджей дуда, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Россия, Украина, Анджей Дуда, Украинская повстанческая армия
Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Дуда подписал закон о национальным Дне памяти жертв геноцида ОУН и УПА 11 июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле
Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации), сообщает канцелярия польского лидера.
"Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля национального дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении.
Ранее соответствующее решение принял сейм Польши.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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В миреПольшаРоссияУкраинаАнджей ДудаУкраинская повстанческая армия
 
 
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