https://ria.ru/20250702/duda-2026798614.html

Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости, 02.07.2025

Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:19:00+03:00

2025-07-02T18:19:00+03:00

2025-07-02T18:20:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации), сообщает канцелярия польского лидера. "Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля национального дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении. Ранее соответствующее решение принял сейм Польши. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ria.ru/20250531/ostanki-2020181603.html

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