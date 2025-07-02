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В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток
В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток - РИА Новости, 02.07.2025
В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток
Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:01:00+03:00
2025-07-02T20:01:00+03:00
2025-07-02T20:47:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."На 861-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП. Спасателям удалось деблокировать пострадавших и передать врачам. На месте работают шесть специалистов и две единицы техники, сообщили в ведомстве.По факту происшествия прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток
МЧС: в ДТП с грузовиком на М-4 "Дон" погиб подросток, еще 6 человек пострадали