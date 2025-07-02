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В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток - РИА Новости, 02.07.2025
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20:01 02.07.2025 (обновлено: 20:47 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/dtp-2026816492.html
В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток
В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток - РИА Новости, 02.07.2025
В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток
Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2025
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происшествия
ростовская область
авто
гу мчс по ростовской области
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.&quot;На 861-м километре трассы М-4 &quot;Дон&quot; столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП. Спасателям удалось деблокировать пострадавших и передать врачам. На месте работают шесть специалистов и две единицы техники, сообщили в ведомстве.По факту происшествия прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
https://ria.ru/20250604/gruzovik-2020948633.html
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происшествия, ростовская область, авто, гу мчс по ростовской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Авто, ГУ МЧС по Ростовской области, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток

МЧС: в ДТП с грузовиком на М-4 "Дон" погиб подросток, еще 6 человек пострадали

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramМесто ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Место ДТП с грузовиком на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Место ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«

"На 861-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП. Спасателям удалось деблокировать пострадавших и передать врачам. На месте работают шесть специалистов и две единицы техники, сообщили в ведомстве.
По факту происшествия прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
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ПроисшествияРостовская областьАвтоГУ МЧС по Ростовской областиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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