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В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток

В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток - РИА Новости, 02.07.2025

В ДТП на М-4 "Дон" погиб подросток

Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:01:00+03:00

2025-07-02T20:01:00+03:00

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происшествия

ростовская область

авто

гу мчс по ростовской области

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Один подросток погиб, еще шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с грузовиком и минивэном на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."На 861-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП. Спасателям удалось деблокировать пострадавших и передать врачам. На месте работают шесть специалистов и две единицы техники, сообщили в ведомстве.По факту происшествия прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

https://ria.ru/20250604/gruzovik-2020948633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, авто, гу мчс по ростовской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)